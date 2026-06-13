Quadrelle in lutto per la scomparsa di Vincenzo Perna cognato del parroco don Franco

Le comunità di Quadrelle e Baiano piangono la scomparsa di Vincenzo Perna, venuto a mancare all’età di 74 anni, lasciando nel dolore e nel ricordo affettuoso la sua famiglia e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.

Uomo stimato e benvoluto, Vincenzo Perna era il cognato di Don Franco Cunto, parroco di Quadrelle, e nel corso della sua vita ha rappresentato un punto di riferimento per i suoi cari grazie ai valori di onestà, dedizione alla famiglia e senso della comunità.

A darne il triste annuncio sono le figlie Cira e Lorena, il genero Ciro, il nipote Gennaro Giordano, i fratelli Salvatore e Nicola, la sorella Maria, insieme ai cognati, alle cognate e a tutti i familiari.

In queste ore di profondo dolore, numerosi sono i messaggi di cordoglio e di vicinanza che stanno giungendo alla famiglia. Particolarmente sentita la partecipazione dell’équipe di lavoro che affianca quotidianamente Cira Perna, stretta con affetto e sincera solidarietà a lei e alla sorella Lorena per la perdita dell’amato padre.

La salma è stata vegliata presso la camera ardente C.O.R.A. di Somma Vesuviana. Le esequie saranno celebrate oggi, 13 giugno 2026, alle ore 15.00 presso la Chiesa di San Giorgio Martire.

Nel momento del commiato, amici, parenti e conoscenti si uniscono alla famiglia Perna in una preghiera e in un pensiero di affettuoso ricordo, affinché la memoria di Vincenzo continui a vivere nel cuore di chi gli ha voluto bene.

Alla famiglia Perna, a Don Franco Cunto e a tutti i familiari giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza della comunità in questo momento di grande dolore.

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