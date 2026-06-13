QUADRELLE (AV). Primo Consiglio comunale senza telecamere: la riflessione di BiNews. “Un Consiglio comunale appartiene ai cittadini, non ai partiti”

Nel corso dell’ultima campagna elettorale amministrativa a Quadrelle, noi di BiNews abbiamo scelto di svolgere il nostro lavoro con equilibrio, correttezza e imparzialità, mettendo i nostri spazi informativi a disposizione di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Abbiamo seguito i comizi, realizzato interviste e raccontato i diversi momenti della competizione elettorale, garantendo pari opportunità e pari dignità a tutte le forze politiche.

Per questo motivo, sorprende quanto accaduto oggi in occasione del primo Consiglio comunale. Ci chiediamo se sia davvero giustificato impedire la ripresa di una seduta pubblica che riveste un’importanza particolare per la comunità e che rappresenta uno dei momenti più significativi della vita democratica e istituzionale del paese.

La possibilità di documentare e raccontare i lavori del Consiglio comunale non risponde a un interesse privato, ma al diritto dei cittadini di essere informati e di seguire da vicino l’attività amministrativa dei propri rappresentanti. La trasparenza e la partecipazione sono valori che dovrebbero essere sempre favoriti, soprattutto all’inizio di una nuova consiliatura.

La nostra non vuole essere una polemica nei confronti di nessuno, ma una riflessione sul ruolo dell’informazione locale e sull’importanza di garantire ai cittadini la massima conoscenza possibile di ciò che avviene nelle sedi istituzionali.

Noi di BiNews continueremo a svolgere il nostro lavoro con professionalità, equilibrio e rispetto verso tutte le componenti politiche, come abbiamo sempre fatto, nella convinzione che un’informazione libera e corretta rappresenti una risorsa per l’intera comunità.