Avella, al via il restauro della fontana marmorea del Dio Nilo

Prende il via un nuovo importante intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico di Avella. Sono infatti iniziati i lavori di restauro della fontana marmorea raffigurante il Dio Nilo, situata all’interno dei Giardini del Palazzo Ducale, uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi del centro storico cittadino.

La fontana, risalente alla metà del XVIII secolo, costituisce un elemento di grande pregio del complesso monumentale, inserita in un contesto paesaggistico caratterizzato da tre peschiere e da un articolato sistema di viali che conserva ancora oggi il fascino dell’antico giardino nobiliare.

L’intervento si rende necessario per contrastare i fenomeni di degrado causati dall’esposizione agli agenti atmosferici e dal naturale trascorrere del tempo. Le operazioni previste consentiranno di recuperare la piena leggibilità estetica dell’opera e di preservarne le caratteristiche storiche e artistiche, garantendone la conservazione per le future generazioni.

I lavori saranno eseguiti secondo i più rigorosi criteri del restauro conservativo e sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza competente, che seguirà tutte le fasi dell’intervento al fine di assicurare il rispetto dell’autenticità e dell’integrità del bene culturale.

«La tutela del nostro patrimonio rappresenta un investimento sulla memoria e sull’identità della comunità», sottolineano dall’amministrazione. «Ogni intervento di recupero contribuisce a restituire valore ai luoghi della nostra storia e a renderli sempre più fruibili per cittadini e visitatori».

Con questo nuovo cantiere, Avella conferma il proprio impegno nella salvaguardia dei beni culturali e nella valorizzazione delle testimonianze che raccontano la storia e la bellezza del territorio.