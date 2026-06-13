Arresti tra Napoli e Portici: in carcere un 53enne, sequestrati oltre due chili di hashish

Proseguono senza sosta le attività della Polizia di Stato nel contrasto alla criminalità e al traffico di sostanze stupefacenti nell’area metropolitana di Napoli. Nelle ultime ore gli agenti hanno eseguito un arresto in esecuzione di pena e fermato due persone trovate in possesso di droga destinata allo spaccio.

Nel primo intervento, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno dato esecuzione a un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

A finire in manette è stato un uomo di 53 anni che dovrà espiare una pena complessiva di 4 anni, 3 mesi e 13 giorni di reclusione per reati di ricettazione ed evasione commessi nel capoluogo partenopeo tra il 2009 e il 2014.

Parallelamente sono proseguiti i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 45 e 50 anni, accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante una perquisizione effettuata nell’abitazione del 45enne a Portici, i poliziotti hanno rinvenuto 19 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa dieci grammi, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Successivamente, con il supporto delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli agenti hanno esteso i controlli a un deposito utilizzato dal 50enne. All’interno della struttura sono stati scoperti 23 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 2,3 chilogrammi.

Alla luce degli elementi raccolti, entrambi gli uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le operazioni confermano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori e al traffico di droga, attraverso una presenza capillare sul territorio e controlli mirati nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno.