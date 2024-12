PREMIO TERRE DI CAMPANIA 2024: SI APRE IL SECONDO DECENNIO.

Venerdì 13 dicembre, ore 18:00, Aula Capitolare, Santuario Madonna dell’Arco, Sant’Anastasia, NA.

Compie 11 anni il Premio Terre di Campania. Nel 2014, i fondatori dell’omonima associazione, l’APS Terre di Campania, scelsero di dare spazio e luce ad esempi di impegno e successo che distinguono la Campania come Terra d’Eccellenze, non esclusivamente paesaggistiche ed enogastronomiche, ma anche culturali ed umane. Negli anni il Premio è cresciuto e annovera fra i premiati personaggi di elevato spessore umano e professionale, motivo di orgoglio per la Campania e non solo, modelli di una società possibile, nella quale si possa disegnare una partecipazione attiva dei singoli alla creazione e alla tutela del Bene Comune.

Il 2024 apre il secondo decennio del Premio. Il desiderio di celebrare la Speranza in una società migliore accomuna gli ospiti di questa edizione, la cui storia umana e professionale racconta la volontà di crescere, ma soprattutto testimonia che è ancora possibile essere persone autentiche nella quotidiana ricerca della verità. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Sant’Anastasia, NA, nell’Aula Capitolare del Santuario domenicano della Madonna dell’Arco, venerdì 13 dicembre alle ore 18:00, con la partecipazione dell’attore Gigi Credendino.

L’XI edizione del Premio Terre di Campania nasce dunque all’insegna della Speranza. In un anno funestato da eventi bellici e raccapriccianti episodi di cronaca, la presidente Maddalena Venuso e i membri della Commissione tecnico/scientifica hanno voluto puntare l’attenzione sulla buona comunicazione giornalistica e radiotelevisiva, assegnando il premio ai giornalisti Letizia Cafiero e Roberto Napoletano. La Cultura, valore indispensabile al vivere civile e declinato in diversi ambiti, è rappresentata dal filosofo Nino Daniele, premiato anche per l’impegno civico, dagli artisti Armando Rotondi e Cristian Izzo, dall’archeologo Mariano Nuzzo. Per l’impegno sociale racconterà la sua esperienza la prof.ssa Adriana Valerio. Grande spazio ai giovani di successo, nell’imprenditoria, con il designer Gianpiero d’Alessandro, come nello sport, con le atlete Manila Esposito e Viola Scotto Di Carlo. Rimarcato il ruolo della ricerca scientifica con la prof.ssa Katherine Esposito, mentre il valore della nostra tradizione gastronomica è rappresentato da Ciro Campanile. Per IL SUD CHE VINCE, che ritorna dopo la parentesi ascritta alla Pandemia da SARS Covid 19, il Procuratore Capo di Firenze, Filippo Spiezia, incontra gli studenti il 12 dicembre presso l’IIS Manlio Rossi Doria di Marigliano.

Il tributo all’indimenticabile Mauro Giancaspro, titolare dell’omonima sezione letteraria del premio, va a Massimiliano Virgilio, raffinata penna di scrittore e giornalista.

Mauro Giancaspro, eccezionale intellettuale, scrittore, saggista, bibliotecario di professione e bibliomane per vocazione, Premio Terre di Campania 2016, è il Simbolo della Commissione del Premio Terre di Campania. Mauro ha lasciato il cammino terreno il 17 marzo 2023, ma le sue parole, il suo operato, il suo pensiero continuano a vivere negli amici e con gli amici di Terre di Campania.

Il Premio Terre di Campania è patrocinato dal Comune di Sant’Anastasia e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, ed è condiviso con il Laboratorio Culturale Campania Bellezza del Creato e con il Santuario Madonna dell’Arco, nella persona del Priore Padre Gianpaolo Pagano. Si ringraziano inoltre, per il Patrocinio e il sostegno concreto: AMCI Sezione diocesana di Nola, Cantine Salvatore Molettieri, Di Perna Generali, EN flower, Forum Associazioni Socio Sanitarie, Giulia Elite Café, Kyla Caffè, Sapori e Passioni.