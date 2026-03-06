Pollena Trocchia, convegno sul referendum costituzionale: incontro pubblico per sostenere il “Sì” alla riforma della giustizia

Spiegare le motivazioni per cui votare sì al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimi e, attraverso questa scelta, rendere la giustizia più giusta. È questo l’obiettivo del convegno organizzato lunedì 9 marzo nell’Aula Consiliare “Falcone e Borsellino” del comune di Pollena Trocchia. Promosso dal gruppo territoriale del “Comitato Cittadini per il SÌ” e da Ugl Napoli, l’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia, e con la relazione introduttiva del presidente del locale “Comitato Cittadini per il SÌ”, Roberto Sorrentino. A seguire il dibattito moderato da Erika Capuano, vicepresidente del comitato, prevede gli interventi di Francesco Pinto, avvocato e componente dell’esecutivo Anci Campania, di Gaetano Panico, segretario UGL Napoli, di Arturo Rianna, avvocato presidente dell’Ordine degli avvocati di Nola, e del magistrato Catello Maresca, già componente della DDA di Napoli. «Con questo primo importante appuntamento pubblico vogliamo contribuire a una riflessione seria e approfondita sul tema della giustizia e sulla necessità di confermare questa riforma che persegue il rafforzamento dei principi del giusto processo, della terzietà del giudice e dell’equilibrio tra accusa e difesa. È bene ribadire che la riforma della giustizia riguarda tutti noi da vicino, non è una questione tecnica riservata agli addetti ai lavori, né un tema che deve e può obbedire a logiche di parte. È una scelta che incide sull’equilibrio dei poteri, sulle garanzie per i cittadini e sul funzionamento dello Stato di diritto» hanno commentato dal Comitato, invitando l’intera cittadinanza alla partecipazione.