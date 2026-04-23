Avella, spettacolo di burattini per i più piccoli: successo alla scuola primaria

AVELLA – Un momento di festa, cultura e divertimento dedicato ai più piccoli. L’amministrazione comunale di Avella ha voluto offrire agli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria una mattinata speciale all’insegna dello spettacolo e della tradizione.

Nella giornata di oggi, presso la scuola elementare cittadina, è andato in scena uno spettacolo di burattini che ha saputo catturare l’attenzione e l’entusiasmo dei bambini. Protagonisti dell’evento i celebri burattini Ferraiolo, tra i più antichi e illustri interpreti di questa forma d’arte in Campania, custodi di una tradizione popolare che continua a emozionare intere generazioni.

I piccoli spettatori, seduti davanti al teatrino allestito per l’occasione, hanno seguito con curiosità e partecipazione le storie messe in scena, tra colori, musica e personaggi tipici della tradizione.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la dirigenza scolastica, guidata dal preside Andrea Amoroso, e rappresenta un esempio concreto di sinergia tra istituzioni e scuola per promuovere momenti educativi e ricreativi.

Un appuntamento che ha unito intrattenimento e valore culturale, riportando in scena una delle espressioni più autentiche del teatro popolare e regalando ai bambini di Avella un’esperienza coinvolgente e formativa.