AVELLA. La monumentale Sinfonia “Abellana” del Maestro Oderigi Lusi esposta al Museo MIA

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Dott. Vincenzo Biancardi ha accolto la proposta dell’Associazione Avellarte di esposizione nelle aree museali della partitura dell’opera del compositore avellano Oderigi Lusi. La Sinfonia, con testi di Luciano “Varnadi” Ceriello, fu eseguita in prima mondiale il 6 settembre 2015 presso l’Anfiteatro Romano di Avella in occasione della ricca rassegna musicale “Clanio in Arte”. Sul palco circa 120 persone tra Solisti, Orchestra e Coro diretti dal Maestro Giulio Marazia.

L’opera è composta da cinque movimenti dedicati alla storia di Avella e al paesaggio :“Alle pendici del Partenio oltre il tempo”, “Il fiume Clanis, Nux Abellana”, “Fidelitas, Cippus Abellanum” “L’anfiteatro, la necropoli”,”Oltre il tempo alle pendici del Partenio”. Un poema sinfonico che racconta la nostra terra e i luoghi che hanno fatto la storia, una vera e propria danza dell’anima di chi ha vissuto ed è passato di qui lasciando le proprie tracce indelebili.

La Sinfonia “Abellana” dopo essere stata depositata nel 2017 ufficialmente presso la casa comunale con tanto di delibera di consiglio ha trovato una migliore collocazione con l’esposizione al pubblico presso il Museo Mia di Avella.

Del lavoro è stato pubblicato sia il DVD della prima esecuzione che la partitura. Entrambi editi dalla Da Vinci Publishing di Osaka (Giappone). La stessa casa editrice ha in edizione anche le Quattro Visioni per Pianoforte Solo dal titolo “Presso il vecchio castello di Avella”, altra opera dedicata dal Maestro al proprio paese natio.

Riconoscimenti e Premi Internazionali di Abellana

• Silver Medal al Concorso internazionale di composizione Global Music Awards, La Jolla California (USA), 2020

• Partitura Finalista. International Call for Score – Film Scoring Academy (Sofia, Bulgaria), 2020