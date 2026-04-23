Presidente Commissione Agricoltura, Aveta: “Lavoriamo insieme per superare le crisi della filiera agroalimentare”

Ho incontrato, presso il Consiglio regionale, una delegazione del Coordinamento regionale di Altragricoltura Campania, composta da rappresentanti del mondo agricolo, zootecnico e della pesca artigianale. Tra le questioni emerse, assume particolare rilievo la proposta di istituire un tavolo partecipato e permanente per affrontare le crisi dell’agroalimentare campano. Una proposta che va nella direzione di costruire un confronto stabile, aperto e realmente operativo, capace di coinvolgere tutti i soggetti interessati”, dichiara il presidente della Commissione Agricoltura, Raffaele Aveta.

“La Commissione Agricoltura è pronta non solo ad ascoltare, ma ad assumere operativamente le criticità del comparto e il loro superamento come punto di partenza di una nuova stagione di lavoro, fondata su responsabilità, partecipazione e visione strategica”, aggiunge.

“In quest’ottica, ho invitato la delegazione a presentare nei prossimi giorni proposte operative e prime azioni concrete, a partire dalle principali emergenze segnalate: l’aumento dei costi dei carburanti e delle materie prime, il prezzo del latte nelle filiere zootecniche, le difficoltà di mercato dell’agricoltura e le criticità del settore della pesca”, continua Aveta.

“La Commissione intende promuovere un lavoro continuo e strutturato, anche attraverso strumenti di confronto partecipato, per individuare soluzioni efficaci e sostenibili. Solo attraverso un dialogo costante e responsabile sarà possibile dare risposte concrete a un comparto strategico per l’economia e per i territori della Campania”, conclude Aveta.