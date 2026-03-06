Quadrelle: proclamazione del lutto cittadino per la scomparsa del Vice Sindaco Pietro Picariello

Il Sindaco di Quadrelle, dott. Simone Rozza, comunica ufficialmente che, in segno di rispetto e cordoglio per la prematura scomparsa del Vice Sindaco Pietro Picariello, è proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, fissati per domani, 7 marzo 2026.

In questo momento di grande tristezza e dolore per l’intera comunità, si invitano i cittadini a unirsi in segno di solidarietà e rispetto nei confronti delle famiglie Picariello e Napolitano, nonché di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Durante il lutto cittadino, le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta e si invita la cittadinanza a osservare un momento di raccoglimento in memoria del Vice Sindaco.

Pietro Picariello ha dedicato il proprio impegno al servizio della comunità di Quadrelle, distinguendosi per senso di responsabilità, passione e amore verso il proprio paese. Il suo operato e la sua dedizione resteranno un esempio per l’intera comunità.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto, ma il ricordo del suo impegno continuerà a vivere nella memoria di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

Con rispetto e cordoglio.

Il Sindaco

dott. Simone Rozza