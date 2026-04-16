Palma Campania, aperte le iscrizioni all’Albo delle Botteghe Storiche

A Palma Campania sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’Albo delle Botteghe Storiche, un’iniziativa promossa dal Comune con l’obiettivo di valorizzare e tutelare le attività commerciali che rappresentano una parte significativa dell’identità cittadina.
Possono accedere all’Albo tutti gli esercenti in possesso dei requisiti previsti dal bando. L’iscrizione consente non solo il riconoscimento ufficiale del valore storico dell’attività, ma anche l’accesso a una serie di agevolazioni economiche, come riduzioni sulla TARI fino al 50%.
Le botteghe storiche non rappresentano soltanto attività economiche, ma veri e propri luoghi della memoria collettiva, testimonianze vive della storia e dell’evoluzione della città.