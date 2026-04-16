UNPLI Campania: Domani a Camposano convocati la Giunta e il Consiglio Regionale Unpli Campania per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2025

CAMPOSANO (NA) – Un momento di confronto, trasparenza e programmazione per il futuro delle Pro Loco della Campania. Domani, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 17:00, il cuore pulsante dell’associazionismo campano si ritroverà presso l’Aula Consiliare del Comune di Camposano, in Piazza Umberto I.

In conformità con l’art. 9.2 dello Statuto UNPLI Campania, si terrà la seduta congiunta della Giunta e del Consiglio Regionale. L’incontro non rappresenta solo un adempimento formale, ma un’importante occasione di dialogo tra le figure che guidano il mondo delle Pro Loco nella nostra Regione.

Alla seduta, caratterizzata da una forte sinergia istituzionale, prenderanno parte attiva anche Il Presidente del Collegio dei Probiviri e i Revisori dei Conti di UNPLI Campania, a garanzia della correttezza e della collegialità che da sempre contraddistinguono l’operato dell’Unione.

Al centro dell’incontro: Trasparenza e Responsabilità

L’approvazione del Bilancio Consuntivo non è solo un mero obbligo statutario ne solo un’analisi numerica, ma il racconto di un anno di impegno, eventi e progetti che hanno visto le Pro Loco Campane protagoniste nella valorizzazione delle eccellenze Regionali. La scelta di Camposano come sede dell’incontro sottolinea la volontà dell’UNPLI di essere presente e vicina alle realtà comunali, rafforzando il legame tra istituzioni e volontariato.

A fare gli onori di casa sarà il Sindaco del Comune di Camposano On. Francesco Barbato.

“La gestione trasparente delle risorse è il primo passo per costruire progetti solidi per le nostre comunità. Domani ci riuniamo non solo come organi direttivi, ma come una squadra che lavora per il bene comune della Campania.” dichiara il Presidente Unpli Campania Luigi Barbati.