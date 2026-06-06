Elezione del Presidente della Provincia di Avellino: affluenza oltre il 62% alle ore 17

AVELLINO – Continua a crescere la partecipazione al voto per l’elezione del Presidente della Provincia di Avellino. Alle ore 17 di oggi, sabato 6 giugno 2026, hanno votato complessivamente 853 aventi diritto su 1.372, con un’affluenza pari al 62,17%.

I dati diffusi dagli uffici competenti evidenziano una buona partecipazione in tutte le fasce elettorali, con percentuali che superano ovunque il 59%.

Nel dettaglio:

Fascia A: 525 votanti su 884 aventi diritto (59,39%);

525 votanti su 884 aventi diritto (59,39%); Fascia B: 180 votanti su 256 aventi diritto (70,31%);

180 votanti su 256 aventi diritto (70,31%); Fascia C: 83 votanti su 130 aventi diritto (63,85%);

83 votanti su 130 aventi diritto (63,85%); Fascia D: 65 votanti su 102 aventi diritto (63,72%).

La percentuale più alta si registra nella Fascia B, che supera il 70% degli aventi diritto, mentre le altre fasce si attestano tra il 59 e il 64%.

Le operazioni di voto proseguono regolarmente e nelle prossime ore saranno resi noti i dati definitivi sull’affluenza e successivamente l’esito della consultazione che porterà all’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Avellino.

L’incremento rispetto alla rilevazione delle ore 12 conferma l’interesse degli amministratori locali chiamati a esprimere la propria preferenza in una consultazione particolarmente importante per il futuro dell’ente provinciale.