Forino (Av). Basile cambia il volto al Forino Calcio. Nasce il F.C. Forino che militerà in Seconda Categoria. Già ufficializzati Direttore Sportivo e Direttore Generale ricoperti da Perna Pierpaolo e Perna Daniele

Al netto dei valori agonistici e del profilo strettamente tecnico, il calcio esprime una ben definita dimensione di popolarità, tale da renderlo un importante fattore di coesione sociale, soprattutto nelle piccole comunità. Un calcio praticato con passione ed entusiasmo, per dedizione e attaccamento al territorio e ai suoi valori.

Una condizione che, soprattutto nei campionati delle categorie dilettantistiche, ha sempre visto la “squadra” rappresentare le dinamiche e gli slanci ideali delle giovani generazioni legate alle radici sociali del territorio, assumendo il ruolo di vera e propria bandiera della comunità. Una bandiera da far sventolare sui campi di gioco, talvolta aridi e polverosi, in terra battuta, altre volte – ma era una rarità – con un manto erboso ben curato.

Sono davvero tante le storie del cosiddetto calcio minore, vissute dai protagonisti con amore, fantasia e senza grandi risorse economiche. Storie di un calcio povero ma bello, che oggi non si vivono più e che difficilmente si riescono persino a immaginare. I tempi sono cambiati e con essi anche i costumi.

È ormai un pallido ricordo quel calcio fatto di giocatori che, pur militando in squadre impegnate nei campionati della massima categoria del dilettantismo regionale – l’equivalente di una moderna Serie C – acquistavano con i propri risparmi le scarpette con i tacchetti, magari al mercato dell’usato. Del resto, tutte le discipline sportive di squadra, e il calcio in particolare, venivano praticate come complemento allo studio e al lavoro, e solo pochi atleti potevano contare su modesti rimborsi spese.

A Forino, piccolo comune dell’hinterland avellinese, la storia del calcio minore si prepara oggi a rilanciarsi e a proseguire il proprio cammino grazie alla nascita della F.C. Forino, che raccoglierà l’eredità della società ContradaForino, con l’obiettivo di compiere un salto di qualità e tentare la scalata dalla Seconda Categoria, campionato dal quale ripartirà la nuova avventura del sodalizio guidato dal presidente Raffaele Basile.

Una nuova genesi sportiva che si fonda già su due pilastri annunciati dalla società: Pierpaolo Perna, nel ruolo di Direttore Sportivo, e Daniele Perna, nel ruolo di Direttore Generale. Un filo conduttore che riporta alla memoria il sogno vissuto negli anni della Promozione Regionale, dal 2011 al 2017, periodo che ha regalato grandi soddisfazioni alla comunità forinese.

Ora quel sogno riparte e prende forma attraverso i primi volti ufficiali del nuovo progetto, quelli dei fratelli Perna, ai quali si aggiungeranno altri protagonisti che la società presenterà nei prossimi giorni.

Una tradizione calcistica ultracentenaria, nata nel 1919, che ha visto susseguirsi numerose realtà sportive: U.S. Forinese 1919, A.S. Forino, Polisportiva Forino, U.S. Forino, Forino Calcio, A.S. Forino Petrurese, U.S. Contrada Forino, Real Forino, Forino Calcio 1919, ContradaForino e oggi F.C. Forino.

Tutte accomunate da un unico elemento: la gloriosa storia degli avi e gli storici colori sociali, il bianco e il rosso.

Auguri alla neonata F.C. Forino 2026.

Daniele Biondi