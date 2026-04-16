Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri vincenti del 16 aprile 2026

Nuova estrazione per i giochi a premi più seguiti dagli italiani. Di seguito tutte le combinazioni ufficiali del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto relative a giovedì 16 aprile 2026, insieme ai dati sulle vincite e ai numeri ritardatari.
Lotto: i numeri estratti
Ecco le combinazioni complete dell’ultima estrazione:
• Bari: 17 – 71 – 26 – 06 – 73
• Cagliari: 35 – 72 – 04 – 61 – 78
• Firenze: 22 – 30 – 46 – 57 – 81
• Genova: 77 – 48 – 17 – 59 – 64
• Milano: 90 – 02 – 32 – 08 – 57
• Napoli: 04 – 71 – 12 – 77 – 76
• Palermo: 42 – 87 – 07 – 24 – 56
• Roma: 32 – 67 – 03 – 44 – 38
• Torino: 25 – 48 – 17 – 09 – 50
• Venezia: 15 – 81 – 10 – 03 – 86
• Nazionale: 76 – 20 – 38 – 59 – 80
10eLotto del 16 aprile
I 20 numeri vincenti:
02 – 04 – 15 – 17 – 22 – 25 – 26 – 30 – 32 – 35 – 42 – 46 – 48 – 67 – 71 – 72 – 77 – 81 – 87 – 90
Numero Oro: 17
Doppio Oro: 17 – 71
Extra:
03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 24 – 44 – 57 – 59 – 61 – 64 – 73 – 78
Superenalotto: combinazione e jackpot
La combinazione vincente è: 09 – 11 – 12 – 38 – 44 – 54
Il numero Jolly è: 60
Il numero Superstar è: 39
Nell’estrazione non è stato centrato il “6” né il “5+1”. Sette giocatori hanno però realizzato il “5”, vincendo 26.606,28 euro ciascuno.
Jackpot del 16 aprile 2026: 150.000.000 euro
Jackpot per la prossima estrazione del 17 aprile 2026: 150.800.000 euro
Quote e vincite
• Punti 6: 0 vincite
• Punti 5+1: 0 vincite
• Punti 5: 7 vincite da 26.606,28 euro
• Punti 4: 792 vincite da 239,55 euro
• Punti 3: 31.233 vincite da 18,28 euro
• Punti 2: 452.831 vincite da 5,00 euro
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione di venerdì 17 aprile 2026, ecco i numeri ritardatari:
Numeri in assoluto:
• Bari 41 (106 estrazioni)
• Nazionale 22 (98)
• Firenze 47 (96)
• Napoli 40 (91)
• Firenze 90 (86)
• Palermo 45 (85)
• Cagliari 41 (84)
• Bari 67 (79)
• Cagliari 26 (78)
• Nazionale 50 (72)
Per ciascuna ruota:
• Bari: 41 (106) – 67 (79) – 66 (67)
• Cagliari: 41 (84) – 26 (78) – 20 (61)
• Firenze: 47 (96) – 90 (86) – 33 (67)
• Genova: 66 (66) – 6 (56) – 49 (54)
• Milano: 34 (68) – 77 (63) – 61 (57)
• Napoli: 40 (91) – 1 (70) – 36 (62)
• Palermo: 45 (85) – 90 (61) – 36 (51)
• Roma: 17 (69) – 7 (59) – 37 e 34 (58)
• Torino: 65 (69) – 49 (68) – 88 (64)
• Venezia: 32 (71) – 79 (68) – 35 (47)
• Nazionale: 22 (98) – 50 (72) – 51 (58)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Per la prossima estrazione del 17 aprile, i numeri ritardatari sono:
• 70 (77 estrazioni)
• 82 (55)
• 73 e 44 (52)
• 65 (50)
• 86 (43)
Un’estrazione che non ha fatto registrare vincite milionarie, ma che mantiene alta l’attenzione sul jackpot, ormai oltre i 150 milioni di euro.