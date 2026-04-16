Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri vincenti del 16 aprile 2026

Nuova estrazione per i giochi a premi più seguiti dagli italiani. Di seguito tutte le combinazioni ufficiali del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto relative a giovedì 16 aprile 2026, insieme ai dati sulle vincite e ai numeri ritardatari.

Lotto: i numeri estratti

Ecco le combinazioni complete dell’ultima estrazione:

• Bari: 17 – 71 – 26 – 06 – 73

• Cagliari: 35 – 72 – 04 – 61 – 78

• Firenze: 22 – 30 – 46 – 57 – 81

• Genova: 77 – 48 – 17 – 59 – 64

• Milano: 90 – 02 – 32 – 08 – 57

• Napoli: 04 – 71 – 12 – 77 – 76

• Palermo: 42 – 87 – 07 – 24 – 56

• Roma: 32 – 67 – 03 – 44 – 38

• Torino: 25 – 48 – 17 – 09 – 50

• Venezia: 15 – 81 – 10 – 03 – 86

• Nazionale: 76 – 20 – 38 – 59 – 80

10eLotto del 16 aprile

I 20 numeri vincenti:

02 – 04 – 15 – 17 – 22 – 25 – 26 – 30 – 32 – 35 – 42 – 46 – 48 – 67 – 71 – 72 – 77 – 81 – 87 – 90

Numero Oro: 17

Doppio Oro: 17 – 71

Extra:

03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 24 – 44 – 57 – 59 – 61 – 64 – 73 – 78

Superenalotto: combinazione e jackpot

La combinazione vincente è: 09 – 11 – 12 – 38 – 44 – 54

Il numero Jolly è: 60

Il numero Superstar è: 39

Nell’estrazione non è stato centrato il “6” né il “5+1”. Sette giocatori hanno però realizzato il “5”, vincendo 26.606,28 euro ciascuno.

Jackpot del 16 aprile 2026: 150.000.000 euro

Jackpot per la prossima estrazione del 17 aprile 2026: 150.800.000 euro

Quote e vincite

• Punti 6: 0 vincite

• Punti 5+1: 0 vincite

• Punti 5: 7 vincite da 26.606,28 euro

• Punti 4: 792 vincite da 239,55 euro

• Punti 3: 31.233 vincite da 18,28 euro

• Punti 2: 452.831 vincite da 5,00 euro

I numeri ritardatari del Lotto

Per la prossima estrazione di venerdì 17 aprile 2026, ecco i numeri ritardatari:

Numeri in assoluto:

• Bari 41 (106 estrazioni)

• Nazionale 22 (98)

• Firenze 47 (96)

• Napoli 40 (91)

• Firenze 90 (86)

• Palermo 45 (85)

• Cagliari 41 (84)

• Bari 67 (79)

• Cagliari 26 (78)

• Nazionale 50 (72)

Per ciascuna ruota:

• Bari: 41 (106) – 67 (79) – 66 (67)

• Cagliari: 41 (84) – 26 (78) – 20 (61)

• Firenze: 47 (96) – 90 (86) – 33 (67)

• Genova: 66 (66) – 6 (56) – 49 (54)

• Milano: 34 (68) – 77 (63) – 61 (57)

• Napoli: 40 (91) – 1 (70) – 36 (62)

• Palermo: 45 (85) – 90 (61) – 36 (51)

• Roma: 17 (69) – 7 (59) – 37 e 34 (58)

• Torino: 65 (69) – 49 (68) – 88 (64)

• Venezia: 32 (71) – 79 (68) – 35 (47)

• Nazionale: 22 (98) – 50 (72) – 51 (58)

I numeri ritardatari del Superenalotto

Per la prossima estrazione del 17 aprile, i numeri ritardatari sono:

• 70 (77 estrazioni)

• 82 (55)

• 73 e 44 (52)

• 65 (50)

• 86 (43)

Un’estrazione che non ha fatto registrare vincite milionarie, ma che mantiene alta l’attenzione sul jackpot, ormai oltre i 150 milioni di euro.