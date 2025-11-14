NUOVO Terzigno in lutto: addio ad Aniello Pepe, storico segretario del club

Profondo cordoglio a Terzigno per la scomparsa di Aniello Pepe, storico segretario del NUOVO Terzigno, figura apprezzata e rispettata nel mondo sportivo locale. La società ha diffuso un toccante messaggio in cui ricorda la dedizione, la competenza e il grande senso di appartenenza che Pepe ha donato per anni al club.

Nel comunicato ufficiale, il NUOVO Terzigno sottolinea come il suo impegno quotidiano abbia contribuito a costruire alcuni dei momenti più significativi della storia calcistica recente. La sua presenza, discreta ma fondamentale, ha rappresentato un pilastro per l’organizzazione societaria e per tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso sportivo.

Al messaggio della società si associa anche l’ex presidente Luigi Annunziata, che ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia e ricordare la figura di Pepe come uomo leale, capace e profondamente legato ai colori rosso-neri.

Alle parole della dirigenza e dell’ex presidente si unisce l’intera comunità terzignese, che in queste ore sta manifestando affetto, riconoscenza e grande commozione. Numerosi i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare da tifosi, amici, ex giocatori e cittadini, segno dell’impronta umana che Aniello Pepe ha lasciato.

“RIP, amico nostro”, conclude il messaggio del NUOVO Terzigno, unendo in un unico abbraccio simbolico la società, i suoi tifosi e tutta Terzigno nel ricordo di una persona che ha dato tanto al calcio e alla sua comunità.