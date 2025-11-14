Tufino – Domenica 23 novembre riapre la chiesa di San Bartolomeo

Domenica 23 novembre sarà un giorno speciale per la comunità di Tufino, nella solennità di Cristo Re, il vescovo di Nola, Monsignor Francesco Marino celebrerà la Santa Messa alle 11.30.

Quel giorno, dopo i lavori di restauro avvenuti nell’ ultimo periodo, sarà riaperta la Chiesa di San Bartolomeo, un evento importante per tutti i fedeli. Occorre ricordare che sono stati restaurati l’abside, il tetto e la facciata con i fondi provenienti in parte dall’8 per mille e in parte dai contributi volontari della popolazione e del Comitato Festa di San Bartolomeo.

La solennità di Cristo Re è una festa importante nel calendario liturgico cattolico, che celebra la sovranità di Gesù Cristo sul mondo; è un’occasione per riflettere sulla propria fede e sulla propria relazione con Dio. È dunque la giornata ideale per restituire alla comunità, un bene importante qual è la chiesa di San Bartolomeo Apostolo. (L.C.)