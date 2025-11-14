Avellino, il Ministro Matteo Piantedosi e Giovanni Donzelli alla “firma del Tricolore” promossa da Fratelli d’Italia

Si terrà sabato 15 novembre alle ore 10:00, presso la sede del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Avellino, un incontro con la comunità irpina alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Responsabile Nazionale del Dipartimento Organizzazione FdI Giovanni Donzelli.
L’appuntamento sarà scandito dalla cerimonia della “firma del Tricolore”, rito simbolico introdotto dal Coordinamento Provinciale irpino e divenuto ormai una celebrazione identitaria consolidata.

Un gesto simbolico di appartenenza

La “firma del Tricolore” rappresenta un momento di unione tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni sotto il segno dei valori fondanti del movimento:

  • identità nazionale,

  • centralità e sacralità della famiglia tradizionale,

  • etica del lavoro,

  • libertà della persona,

  • merito,

  • solidarietà sociale.

Secondo il Coordinamento Provinciale FdI Avellino, si tratta di un gesto semplice ma profondamente significativo, pensato per rafforzare il senso di appartenenza e rinnovare l’impegno verso la comunità politica e civile del territorio.

Il richiamo ai valori irpini e alla figura di De Sanctis

Nel presentare l’iniziativa, Fratelli d’Italia in Irpinia sottolinea il legame profondo tra i valori del movimento e la storia di questa terra, ricordando il contributo dei suoi “figli illustri”.
Fra questi spicca Francesco De Sanctis, padre del sentimento nazionale italiano, figura morale e civile che ha incarnato il pensiero libero dell’Italia unita. Il suo esempio, affermano dal Coordinamento, continua a ispirare un progetto politico fondato su cultura, rigore morale, sacrificio e senso delle istituzioni.

“L’Irpinia – si legge nella nota – è radici profonde, identità, competenza e visione. Ed è chiamata a formare una classe dirigente capace di restituire dignità e credibilità al territorio”.

Un appuntamento per la comunità

La partecipazione del Ministro Piantedosi e di Giovanni Donzelli conferisce rilievo nazionale all’iniziativa, che si propone come un momento di confronto, entusiasmo e coesione per la comunità irpina.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di essere presenti e condividere una giornata che vuole rappresentare una prospettiva di rinascita, nel segno dei valori che uniscono il territorio e della speranza che guida l’Irpinia verso il futuro.