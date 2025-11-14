Avellino, il Ministro Matteo Piantedosi e Giovanni Donzelli alla “firma del Tricolore” promossa da Fratelli d’Italia

Si terrà sabato 15 novembre alle ore 10:00, presso la sede del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Avellino, un incontro con la comunità irpina alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Responsabile Nazionale del Dipartimento Organizzazione FdI Giovanni Donzelli.

L’appuntamento sarà scandito dalla cerimonia della “firma del Tricolore”, rito simbolico introdotto dal Coordinamento Provinciale irpino e divenuto ormai una celebrazione identitaria consolidata.

Un gesto simbolico di appartenenza

La “firma del Tricolore” rappresenta un momento di unione tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni sotto il segno dei valori fondanti del movimento:

identità nazionale,

centralità e sacralità della famiglia tradizionale,

etica del lavoro,

libertà della persona,

merito,

solidarietà sociale.

Secondo il Coordinamento Provinciale FdI Avellino, si tratta di un gesto semplice ma profondamente significativo, pensato per rafforzare il senso di appartenenza e rinnovare l’impegno verso la comunità politica e civile del territorio.

Il richiamo ai valori irpini e alla figura di De Sanctis

Nel presentare l’iniziativa, Fratelli d’Italia in Irpinia sottolinea il legame profondo tra i valori del movimento e la storia di questa terra, ricordando il contributo dei suoi “figli illustri”.

Fra questi spicca Francesco De Sanctis, padre del sentimento nazionale italiano, figura morale e civile che ha incarnato il pensiero libero dell’Italia unita. Il suo esempio, affermano dal Coordinamento, continua a ispirare un progetto politico fondato su cultura, rigore morale, sacrificio e senso delle istituzioni.

“L’Irpinia – si legge nella nota – è radici profonde, identità, competenza e visione. Ed è chiamata a formare una classe dirigente capace di restituire dignità e credibilità al territorio”.

Un appuntamento per la comunità

La partecipazione del Ministro Piantedosi e di Giovanni Donzelli conferisce rilievo nazionale all’iniziativa, che si propone come un momento di confronto, entusiasmo e coesione per la comunità irpina.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di essere presenti e condividere una giornata che vuole rappresentare una prospettiva di rinascita, nel segno dei valori che uniscono il territorio e della speranza che guida l’Irpinia verso il futuro.