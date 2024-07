Educazione e prevenzione: a Pollena Trocchia parte i il campo “Anch’io sono la Protezione Civile” 2024 – #SoFort

È in partenza oggi, 22 luglio, a Pollena Trocchia il campo “Anch’io sono la Protezione Civile” 2024 – #SoFort. Realizzato grazie all’impegno e al coinvolgimento della professoressa Anna Brasiello e del dottore Salvatore Auriemma – che hanno collaborato con l’associazione C.O.N.I.T.A odv, presieduta dal Dott. Maurizio Masciandaro – il campo è rivolto a ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni.

Il campo, che ha ricevuto altresì il sostegno del Centro Comunale Libertas Napoli, ha totalizzato 22 iscrizioni. I giovani partecipanti, sotto la supervisione esperta del capo campo Gaetano Cecere, saranno coinvolti in molteplici attività, sia all’interno che all’esterno del campo. Anzitutto, avranno modo di imparare – attraverso veri e propri momenti di formazione – quali sono i compiti e le responsabilità degli operatori di Protezione Civile. Ai momenti didattici, che saranno sempre coinvolgenti e dinamici per evitare le tradizionali lezioni frontali, si alterneranno anche dimostrazioni pratiche sulle attività che le strutture operative svolgono quotidianamente.

“Anch’io sono la Protezione Civile” – #SoFort infatti è un’iniziativa che non solo educa i giovani partecipanti sulle pratiche di protezione civile, ma li vuole incoraggiare a sviluppare un profondo senso di responsabilità e comunità. Partecipare a questo campo significa imparare a gestire le situazioni di emergenza, capire l’importanza della prevenzione e acquisire competenze utili nella vita quotidiana. Ma è anche un’occasione imperdibile per imparare, crescere e divertirsi insieme, creando legami significativi e unendosi in uno sforzo comune per la sicurezza e il benessere di tutti.

E proprio al benessere, sia fisico che mentale, saranno dedicati numerosi momenti all’interno del campo. Tra questi, per esempio, gli esercizi di risveglio muscolare in cui i ragazzi saranno guidati da Assia Favillo, insegnante di Yoga attiva anche sui social con la pagina Instagram assy­_om_a, in cui dispensa pillole informative sulla pratica di questa disciplina.

Tra le attività previste particolarmente attesa è senza dubbio quella che vedrà il coinvolgimento dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, impegnata nei servizi di prevenzione e contrasto dei reati relativi al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Invece, tra le attività che si svolgeranno all’esterno del campo ci sarà la visita alla Capitaneria di Porto e quella ai Conetti Vulcanici, per riscoprire le bellezze del proprio territorio e riflettere sulla necessità di tutelare attivamente l’ambiente da cui si è circondati. A quest’ultimo aspetto sarà dedicato anche il momento di formazione tenuto dalla referente locale di Plastic Free, per sensibilizzare i ragazzi sul problema dell’inquinamento da plastica, illustrando le attività di raccolta svolte a livello locale e nazionale dall’Associazione attiva dal 2019.

Per i partecipanti, però, non solo formazione ma anche momenti di festa e convivialità. Tra questi, doveroso citare quello che si svolgerà nella serata di mercoledì 24 luglio. Non solo perché vedrà la preziosa partecipazione dei pizzaioli di fama internazionale Vincenzo Capuano Senior (ai più conosciuto come Nonno Enzo) e Carmine Argenziano, nonché dell’esperta di tradizione culinaria partenopea Raffaella Minasi, ma anche perché si tratta di una serata aperta al pubblico. Non a caso, all’iniziativa si è scelto di dare il titolo di “Oltre il campo”, proprio per enfatizzare la scelta di coinvolgere non solo i giovani partecipanti, ma anche le loro famiglie e chiunque altro avesse il piacere di unirsi a quella che sarà una serata di musica, assaggi dei prodotti delle arti bianche e tanto divertimento.

A conclusione di questa prima esperienza – la seconda è già in programma per la prima settimana di settembre – la consegna degli attestati di partecipazione, prevista per la giornata di sabato 26 luglio attraverso il coinvolgimento di alcuni esponenti dell’amministrazione comunale.