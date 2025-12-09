Visciano: Grande partecipazione al Mercatino di Beneficenza del 7 e 8 dicembre. Attesa per il gran finale del 13 dicembre

Visciano (NA) – Si è svolta con grande successo la prima parte del Mercatino di Beneficenza promosso dall’Associazione per la Tutela Ambientale e Protezione Civile di Visciano, insieme agli assessorati comunali e al Santuario Basilica Maria SS. Consolatrice del Carpinello.

Le giornate del 7 e 8 dicembre 2025 hanno registrato un’ottima affluenza, confermando il forte senso di solidarietà che caratterizza la comunità viscianese.

Ottima risposta della cittadinanza

Numerosi visitatori hanno affollato il sagrato del Santuario nelle due date iniziali, apprezzando gli stand artigianali, gli oggetti natalizi e le iniziative dedicate alla beneficenza.

Il ricavato contribuirà a sostenere le attività della Cittadella della Carità e le opere missionarie della Divina Redenzione, obiettivi centrali dell’evento.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la grande partecipazione, ringraziando volontari, artigiani e cittadini che, con entusiasmo, hanno reso possibile queste prime due giornate.

Attesa per l’appuntamento del 13 dicembre

Dopo il successo iniziale, cresce ora l’attesa per il terzo e ultimo appuntamento, in programma sabato 13 dicembre 2025 in Piazza Lancellotti, dove il mercatino proseguirà in un clima di festa e con nuove opportunità per contribuire alla raccolta fondi.

Solidarietà e comunità

L’iniziativa si conferma un momento importante per il territorio, capace di unire beneficenza, tradizione e partecipazione popolare.

Gli organizzatori invitano tutti a prendere parte anche all’evento conclusivo, per sostenere una causa preziosa e condividere lo spirito natalizio.