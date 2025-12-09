Timeless, Bellezza oltre il Tempo A Montoro la presentazione della mostra fotograficadomenica 14 dicembre 2025

Montoro, domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18.00 apresso la nuova struttura comunale sita alla frazione Piazza di Pandola presentazione della mostra Timeless, Bellezza oltre il tempo.

A promuovere l’evento il fotografo Pasquale De Maio, creatore e coordinatore dell’iniziativa, insieme ad alcune attività imprenditoriali del posto (Petres Estetica e Benessere, Livia Cipolletta Beaty Hair Salon e GiaquiQueenConcept).

La mostra ha l’obiettivo di diffondere un nuovo messaggio di femminilità e di glamour. Sono 30 le foto esposte nella mostra con protagoniste donne comuni che hanno deciso di accettare la sfida di mostrare un lato di sé ironico, suadente, ma anche allegro e a tratti malinconico. Aspetti della femminilità spesso accantonati per rincorrere una quotidianità frenetica e grigia.

Protagoniste degli shooting:

( Gianna Bruno, Cristina Grimaldi, Maddalena Corbisiero, Giulia Faggiano, Carmen De Gregorio, Rosa Citro, Federica Faggiano, Diletta Campanile, Marina Festa, Giovanna Giarletta, Laura De Stefano, Giusy e Stefania Carratù, Sara e Martina Aliberti, Elodia Calabrese, Vincenza Tirri, Giusy Vietri, Emily Orciuolo, Martina Longobardi, Rita Sessa, Roberta Giannattasio, Paola Concilio, Sabrina Del Regno, Valentina De Maio, Fortuna De Maio, Majila Forte, Iolanda Landi, Ilaria Romano, Erminia Cerrato, Carmen Barabarisi)

Ho voluto realizzare Timeless come omaggio al gran maestro Vincent Peters commenta Pasquale De Maio – Il focus principale di questi shooting è quello di rivitalizzare location vintage del territorio, immortalando quelle sfumature dell’animo femminile a cui tanto dovremmo affezionarci e donare rispetto e a cui tanto dovremmo innalzare inni mentre troppo spesso accade il contrario.