Sperone, un cane speciale in cerca di una vera famiglia

Tra le strade silenziose del quartiere, nascosto tra mucchi di foglie che usa come giaciglio per trovare un po’ di calore, vive Sperone, un cane dal cuore grande che attende ancora qualcuno che gli dia una seconda possibilità.

Sperone non ha più una casa: va in giro ogni giorno sperando di ritrovare il padrone che lo ha abbandonato, senza capire che quel ritorno non arriverà più. Eppure, nonostante tutto, i suoi occhi raccontano ancora fiducia e desiderio d’amore.

Un compagno dolce e abituato ai bambini

Chi ha avuto modo di incontrarlo lo descrive come un cane buono, equilibrato e tenero.

È abituato a stare con i bambini, li guarda con attenzione e si avvicina con delicatezza, come se sapesse di dover essere gentile con loro.

Sperone non chiede molto: una ciotola di cibo, un luogo sicuro dove dormire, ma soprattutto una famiglia che non lo tradisca più.

Ha bisogno di una casa vera

Ora dorme all’aperto, riparandosi come può, ma merita un divano caldo e persone che lo accolgano come membro della famiglia.

È un cane che restituisce affetto in modo puro, e chi deciderà di adottarlo si porterà a casa un amico fedele e riconoscente per sempre.

Cerchiamo una famiglia responsabile

Se stai pensando di adottare, se senti che potresti essere tu la persona che cambierà il destino di Sperone, fatti avanti.

Lui non aspetta altro che una mano tesa e qualcuno con cui ricominciare.