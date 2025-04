Ultimo passo verso il sogno: l’appello del presidente ai tifosi dell’Avellino

È stata una settimana carica di emozioni e tensione, durante la quale si è respirata tutta la fibrillazione di un popolo che da cinque anni aspetta questo momento. La partita che potrebbe coronare un lungo percorso di sacrifici, impegno e passione è alle porte, e la squadra si prepara a vivere una delle sfide più importanti della sua storia recente.

Il presidente dell’Avellino ha voluto rivolgere un sentito messaggio ai tifosi, consapevole dell’amarezza legata alla limitata disponibilità di biglietti. La gara si giocherà a Potenza, con appena mille tagliandi a disposizione: un numero che non può certo contenere l’entusiasmo e la fame di calcio dell’intera tifoseria biancoverde.

“Non roviniamo una stagione per il rammarico di non essere presenti – ha dichiarato – Comportiamoci con maturità, come abbiamo fatto per tutto il campionato, vincendo in campo e sugli spalti, con un atteggiamento che mi ha reso orgoglioso dei nostri tifosi e fiero di rappresentarli in qualità di presidente.”

Per tutti coloro che non potranno essere fisicamente presenti allo stadio, il club, grazie alla media partner Prima Tivvù, garantirà la diretta in chiaro della partita in tutta la Regione Campania. In città e in provincia, inoltre, saranno allestiti maxi schermi per vivere collettivamente l’emozione di una serata che si preannuncia storica.

“Ci auguriamo di tornare vincitori – conclude il presidente – e festeggiare tutti insieme in città. Vi ringrazio per l’affetto e il sostegno che quotidianamente ci dimostrate. Forza Lupi, manca l’ultimo passo!”