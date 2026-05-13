La principessa inglese Kate Middleton visita le scuole dell’infanzia in Italia. In Emilia-Romagna per conoscere il modello delle scuole dell’infanzia

In questi giorni a Reggio Emilia sarà in visita la moglie del principe William, Kate Middleton, per studiare per nome e per conto della Corona Inglese, il sistema delle scuole per l’infanzia nella regione romagnola. Per coloro che non conoscessero il sistema educativo in questione, ci piace ricordare che ” il padre putativo ” di questo stile educativo è il pedagogista Bruno Ciari. Egli nacque a Certaldo nel 1923 e prosegui’ nei suoi studi e nelle sue pubblicazioni specialistiche a Bologna, città nella quale ebbe modo di mettere a punto le idee di un ” movimento educativo “, che in Europa passò con la denominazione di ” movimento della cooperazione educativa ” o più semplicemente si potrebbe definire ” la pedagogia popolare “.

In questo sistema veniva posto al centro ” il bambino “, con tutte le sue caratteristiche, le attitudini e gli interessi, che andavano rafforzati e stimolati in un ambiente scolastico, nel quale l’educatore era la funzione principale delle attività nella scuola e fuori di essa. Modelli di insegnamento che rifuggivano dall’autoritarismo e promulgavano la collaborazione, la sperimentazione, l’ impegno delle famiglie nei programmi scolastici per la scuola dell’infanzia.

Bruno Ciari è autore di un manuale, considerato un monumento nella storia di questo grado di istruzione e pubblicato da Editori Riuniti sotto il titolo ” La scuola dell’infanzia “, pubblicato negli ultimi anni della sua vita, che cessò con la precoce morte nel 1970 all’età di 46 anni. Bruno Ciari dovrebbe essere studiato in tutte le università italiane come un vero e proprio ” maestro ” che studio’ ed operò in prima persona come educatore nel grado scolastico della scuola materna. Kate Middleton è la prova provata, che il nostro Paese ha nella pedagogia dei veri e propri giganti, che a distanza di oltre mezzo secolo fanno ancora parlare di loro!

Vincenzo Serpico