Andrea Ruggiero candidato sindaco della coalizione “Insieme per Nola”

Il dottore commercialista: “Soddisfazione per la convergenza sul mio progetto, ringrazio la coalizione”

Andrea Ruggiero sarà il candidato sindaco della coalizione “Insieme per Nola”, che correrà alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Nola, fissate per il prossimo 25 e 26 maggio.

Ruggiero, 63 anni, dottore commercialista ed imprenditore del settore gioielliere, aveva lanciato negli scorsi mesi un nuovo progetto politico mirante a restituire alla città di San Paolino e San Felice quella centralità socio-economica che le apparteneva fino allo scorso decennio.

Rilancio. È la parola chiave usata da Ruggiero, che ha convinto gli esponenti civici del tavolo programmatico a volerlo indicare come figura pacificatrice di un programma e di politiche che possano far ripartire Nola, riportandola ad essere faro dell’hinterland e della Campania.

Dal centro storico riqualificato urbanisticamente e architettonicamente reso attrattivo per i player del retail, passando per una Nola polo turistico e culturale grazie a Festa dei Gigli, filosofia e letteratura, ma anche grandi eventi; ed infine recuperare la vivibilità cittadina attraverso il potenziamento di infrastrutture e una nuova organizzazione del territorio. Pietre angolari della proposta di Ruggiero, sono solo alcuni dei temi che hanno trovato la condivisione unanime dei componenti della coalizione, argomenti che hanno anche agevolato la composizione dello stesso tavolo programmatico, raggiungendo così una felice sintesi.

“Un onore ma anche una grande soddisfazione”, queste le prime parole dell’aspirante fascia tricolore. “Nei mesi scorsi, insieme ai miei primi compagni di viaggio, avevamo immaginato di puntare sul forte sentimento identitario che mi ha convinto ad impegnarmi in prima persona per la mia città”. “Sono felice – aggiunge Ruggiero – che, dopo mesi di dialogo, sulla mia persona sia arrivata un’importante convergenza politica e che il progetto sia diventato piattaforma per costruire un futuro diverso per tutta la nostra città”.