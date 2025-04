Mugnano del Cardinale, in centinaia alla Processione dei Misteri del Venerdì Santo. Foto

La Processione del Venerdì Santo è una delle tradizioni più sentite e solenni della Pasqua cristiana, particolarmente diffusa in Italia e in molte altre nazioni di tradizione cattolica. Essa si svolge nel rispetto del ricordo della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù Cristo, e rappresenta un momento di riflessione, penitenza e devozione.

A Mugnano del Cardinale la processione de”I Misteri” che si tiene il Venerdì Santo rappresenta un momento di unione e preghiera. Ad essa partecipano tutte le generazioni in veste di figuranti, rappresentando i momenti salienti della vita di Gesù Cristo. Il corteo religioso ha preso avvio intorno alle 17 ed è stato guidato dal parroco don Giuseppe Autorino.

La manifestazione è stata organizzata dalla proloco Rimettiamoci Insieme ed ha visto la partecipazione di centinaia di persone, era presente anche il sindaco dott. Alessandro Napolitano. (L.Carullo)