Esperia Cagliari, talento e intensità: la Scandone prepara la sfida playoff

Cagliari arriva ai playoff con entusiasmo e grande fiducia dopo aver eliminato a sorpresa la Dinamo Brindisi, imponendosi due volte sul parquet pugliese. Un risultato che conferma la solidità mentale e l’identità ben precisa della squadra allenata da coach Federico Manca.

I sardi si presentano come un gruppo intenso, fisico e aggressivo, capace di alternare pressione difensiva e difesa a uomo con grande energia. Vicino al ferro fanno valere atletismo e durezza, mentre in fase offensiva cercano spesso soluzioni costruite per liberare i tiratori sugli scarichi e sulle uscite dai blocchi, senza rinunciare a correre in transizione.

Tra i giocatori più temibili c’è Alessandro Potì, mancino dotato di grande talento offensivo e pericolosissimo dall’arco. Daniele Locci garantisce equilibrio ed esperienza, mentre Riccardo Picciau porta imprevedibilità ed energia, qualità che possono cambiare rapidamente l’inerzia della partita.

Grande attenzione anche a Gigi Cabriolu, particolarmente efficace nei finali equilibrati grazie alla capacità di attaccare il campo aperto, e al playmaker Luca Tocco, elemento prezioso nella gestione dei possessi più delicati. Dalla panchina, Gianluca Frattori aggiunge intensità difensiva e pressione costante sulla palla.

Sotto canestro, l’Esperia può contare sulla fisicità di Ivan Morgillo, lungo di 206 centimetri capace sia di giocare spalle a canestro sia di aprirsi al tiro. Importante anche il contributo atletico di Iba Koite Thiam, fondamentale nella protezione del ferro e nella lotta a rimbalzo, oltre alla duttilità di Nicola Manca.

Il vero leader tecnico della squadra resta però l’argentino Marco Giordano, protagonista assoluto della serie contro Brindisi. Play-guardia completa, capace di segnare, costruire gioco e leggere ogni situazione offensiva, sarà uno degli uomini chiave da limitare per la difesa irpina.

Per la Scandone sarà fondamentale affrontare la serie con intensità e continuità, replicando quanto mostrato contro Messina ed evitando cali di concentrazione che nei playoff possono diventare decisivi. Il talento e la profondità del roster biancoverde rappresentano un valore importante, ma contro una squadra solida e mentalmente preparata come Cagliari serviranno attenzione, energia e grande durezza mentale.

La serie prenderà il via mercoledì 13 maggio alle ore 20:30 al Pala Del Mauro, in un clima che si preannuncia caldo e carico di atmosfera playoff.