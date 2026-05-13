Esperia Cagliari, talento e intensità: la Scandone prepara la sfida playoff

13/05/2026 binews.it Basket, EVIDENZA, Scandone Basket, SPORT 0

Esperia Cagliari, talento e intensità: la Scandone prepara la sfida playoff

Sarà l’Esperia Cagliari l’avversaria della Scandone nei quarti di finale playoff. Una sfida affascinante e ricca di insidie per i biancoverdi, che durante la regular season hanno già superato due volte la formazione sarda, ma che ora si preparano ad affrontare una serie completamente diversa, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Cagliari arriva ai playoff con entusiasmo e grande fiducia dopo aver eliminato a sorpresa la Dinamo Brindisi, imponendosi due volte sul parquet pugliese. Un risultato che conferma la solidità mentale e l’identità ben precisa della squadra allenata da coach Federico Manca.

I sardi si presentano come un gruppo intenso, fisico e aggressivo, capace di alternare pressione difensiva e difesa a uomo con grande energia. Vicino al ferro fanno valere atletismo e durezza, mentre in fase offensiva cercano spesso soluzioni costruite per liberare i tiratori sugli scarichi e sulle uscite dai blocchi, senza rinunciare a correre in transizione.

Tra i giocatori più temibili c’è Alessandro Potì, mancino dotato di grande talento offensivo e pericolosissimo dall’arco. Daniele Locci garantisce equilibrio ed esperienza, mentre Riccardo Picciau porta imprevedibilità ed energia, qualità che possono cambiare rapidamente l’inerzia della partita.

Grande attenzione anche a Gigi Cabriolu, particolarmente efficace nei finali equilibrati grazie alla capacità di attaccare il campo aperto, e al playmaker Luca Tocco, elemento prezioso nella gestione dei possessi più delicati. Dalla panchina, Gianluca Frattori aggiunge intensità difensiva e pressione costante sulla palla.

Sotto canestro, l’Esperia può contare sulla fisicità di Ivan Morgillo, lungo di 206 centimetri capace sia di giocare spalle a canestro sia di aprirsi al tiro. Importante anche il contributo atletico di Iba Koite Thiam, fondamentale nella protezione del ferro e nella lotta a rimbalzo, oltre alla duttilità di Nicola Manca.

Il vero leader tecnico della squadra resta però l’argentino Marco Giordano, protagonista assoluto della serie contro Brindisi. Play-guardia completa, capace di segnare, costruire gioco e leggere ogni situazione offensiva, sarà uno degli uomini chiave da limitare per la difesa irpina.

Per la Scandone sarà fondamentale affrontare la serie con intensità e continuità, replicando quanto mostrato contro Messina ed evitando cali di concentrazione che nei playoff possono diventare decisivi. Il talento e la profondità del roster biancoverde rappresentano un valore importante, ma contro una squadra solida e mentalmente preparata come Cagliari serviranno attenzione, energia e grande durezza mentale.

La serie prenderà il via mercoledì 13 maggio alle ore 20:30 al Pala Del Mauro, in un clima che si preannuncia caldo e carico di atmosfera playoff.