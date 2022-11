U.S. Avellino. Il report di oggi, Garetto e Auriletto in gruppo

La squadra questo pomeriggio è ritornata ad allenarsi allo stadio Partenio – Lombardi.

Agli ordini di mister Massimo Rastelli i calciatori sono stati impegnati prima in una breve seduta video, successivamente sono passati in palestra chiudendo l’allenamento in campo con esercitazioni prevalentemente tattiche.

Simone Auriletto e Marco Garetto si sono allenati regolarmente in gruppo.

Richard Gabriel Marcone è ritornato ad allenarsi gradualmente agli ordini del preparatore dei portieri Angelo Pagotto.

Jacopo Dall’Oglio e Gianmaria Zanandrea hanno svolto un lavoro differenziato.

Per Antonio Di Gaudio e Ramzi Aya lavoro specifico e terapie.