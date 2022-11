U.S. Avellino. Convocati per la Nazionale Under 15 Aloisi e Angrisano

Sono due i calciatori biancoverdi convocati per il Raduno della Selezione Centro-Sud dell’Italia Under 15 che si terrà presso il CTF di Catanzaro mercoledì 23 novembre. Massimiliano Favo ha convocato Antonio Aloisi e Cosimo Angrisano rispettivamente difensore centrale e terzino sinistro.

Il programma prevede il raduno alle 11,00, il pranzo alle 12,30 e una gara amichevole a ranghi contrapposti alle 14,45 alla quale seguirà lo scioglimento del raduno.

Giovanni D’Agostino, amministratore unico della Idc, commenta: “La convocazione di due ragazzi del 2008 da parte del ct della nazionale under 15 Massimiliano Favo rappresenta un qualcosa che resterà nella storia del nostro club, una traccia indelebile. È il frutto di duro lavoro, investimenti crescenti e programmazione che al terzo anno di gestione, dopo le 18 convocazioni nelle rappresentative under 15 ed under 17 di Lega Pro, hanno portato due ragazzi in nazionale in cui sono stati selezionati soprattutto giovani calciatori provenienti da club di serie A e serie B. Un traguardo che ci fa comprendere che con il settore giovanile e con l’area scouting, visti anche i tre esordi tra i professionisti, abbiamo intrapreso il giusto percorso e che con il tempo e la perseveranza riusciremo ad ottenere ulteriori risultati. Complimenti ai ragazzi, ai responsabili ed a tutta l’area tecnica. Questo è un risultato da condividere tutti insieme con la consapevolezza che bisogna continuare così senza mollare mai”.