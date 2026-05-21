Tragedia sull’A1, Lauro sotto choc: morto sul lavoro Michele Amelia, aveva 42 anni

La tragedia avvenuta questa mattina lungo l’autostrada A1 ha un volto e un nome che ora scuotono profondamente la comunità di Lauro. La vittima è Michele Amelia, operaio di 42 anni, deceduto mentre era impegnato in attività operative legate all’allestimento di un cantiere stradale.

L’uomo lavorava per una ditta incaricata di interventi di manutenzione del verde e della segnaletica per conto della rete autostradale. L’incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata nel tratto compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, in direzione Nord. Secondo le prime ricostruzioni, Michele sarebbe stato investito da un veicolo mentre stava svolgendo il proprio lavoro lungo la carreggiata.

Con il trascorrere delle ore, la notizia ha assunto contorni sempre più drammatici per il piccolo centro irpino, dove Michele era molto conosciuto. La comunità di Lauro si è immediatamente stretta attorno ai familiari, colpita da una perdita improvvisa che ha lasciato sgomento e dolore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti.

Numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati nelle ultime ore. Anche l’amministrazione comunale ha espresso dolore per una tragedia che riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una giornata segnata da una notizia che, da semplice fatto di cronaca, si è trasformata nel lutto collettivo di un’intera comunità che oggi piange uno dei suoi figli.