Giro d’Italia, Segaert sorprende tutti a Novi Ligure: Eulalio allunga ancora su Vingegaard

Il belga della Bahrain-Victorious anticipa i velocisti con uno scatto nel finale e conquista la dodicesima tappa. La maglia rosa guadagna altri sei secondi grazie al Red Bull Km.

Il Giro d’Italia 2026 continua a regalare sorprese.

Quella che sembrava una giornata destinata ai velocisti si è trasformata in una tappa per finisseur, con il colpo vincente del belga Alec Segaert, bravo ad anticipare il gruppo a tre chilometri dall’arrivo e a resistere fino al traguardo di Novi Ligure.

Per il corridore della Bahrain-Victorious è il successo più importante della carriera.

Dietro di lui il connazionale Toon Aerts ha regolato il gruppo in volata davanti all’uruguaiano Guillermo Thomas Silva.

Giornata perfetta anche per Afonso Eulalio, che conserva la maglia rosa e guadagna altri sei secondi su Jonas Vingegaard grazie al Red Bull Km.

Segaert beffa i velocisti

La dodicesima tappa sembrava disegnata per una volata di gruppo.

Le salite di Colle Giovo e Bric Berton, però, hanno complicato i piani dei velocisti puri. Jonathan Milan e Paul Magnier sono rimasti staccati nel finale e il gruppo ha perso organizzazione negli ultimi chilometri.

A quel punto è arrivata l’intuizione di Alec Segaert.

Il belga della Bahrain-Victorious ha attaccato a tre chilometri dall’arrivo, sfruttando un momento di esitazione nel gruppo. Nessuno è riuscito a chiudere il gap e Segaert ha potuto alzare le braccia sul traguardo di Novi Ligure.

Alle sue spalle Toon Aerts ha vinto la volata del gruppo, mentre Guillermo Silva ha chiuso al terzo posto.

Bahrain protagonista: Eulalio guadagna ancora

La Bahrain-Victorious esce dalla giornata con un doppio sorriso.

Oltre alla vittoria di Segaert, la squadra porta a casa altri sei secondi di vantaggio grazie al primo posto di Afonso Eulalio al traguardo volante Red Bull Km.

Il portoghese rafforza così la sua leadership nella classifica generale e sale a 33 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard.

Una gestione intelligente della corsa da parte della Bahrain, che continua a difendere la maglia rosa senza andare mai realmente in difficoltà.

Milan e Magnier fuori dai giochi

La tappa di Novi Ligure lascia invece delusi i velocisti più attesi.

Jonathan Milan, Paul Magnier e Casper Van Uden si sono staccati sulle ultime salite e hanno perso oltre quattro minuti dal vincitore di giornata.

Per Magnier resta comunque la maglia ciclamino, anche se Narvaez continua ad avvicinarsi nella classifica a punti.

Ordine d’arrivo – 12ª tappa

1. Alec Segaert – 3h53’00”

2. Toon Aerts +3”

3. Guillermo Thomas Silva s.t.

4. Ethan Vernon s.t.

5. Jasper Stuyven s.t.

6. Orluis Aular s.t.

7. Madis Mihkels s.t.

8. Jhonatan Narvaez s.t.

9. Edoardo Zambanini s.t.

10. Sakarias Keller Loland s.t.

Classifica generale – Maglia Rosa

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) – 48h10’38”

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +33”

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +2’03”

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’30”

5. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2’50”

6. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’12”

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3’34”

8. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +3’40”

9. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’42”

10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +4’15”

Classifica a punti – Maglia Ciclamino

1. Paul Magnier – 130 punti

2. Jhonatan Narvaez – 119 punti

3. Jonathan Milan – 76 punti

4. Guillermo Silva – 70 punti

5. Alec Segaert – 62 punti

Classifica scalatori – Maglia Azzurra

1. Jonas Vingegaard – 111 punti

2. Diego Pablo Sevilla – 60 punti

3. Felix Gall – 48 punti

4. Mattia Bais – 30 punti

5. Einer Rubio – 27 punti

Classifica giovani – Maglia Bianca

1. Afonso Eulalio

2. Giulio Pellizzari +3’42”

3. Markel Beloki +4’20”

4. Mathys Rondel +4’51”

5. Davide Piganzoli +5’33”

Domani si arriva a Verbania

La tredicesima tappa porterà il Giro da Alessandria a Verbania per 186 chilometri.

La prima parte sarà completamente pianeggiante, ma gli ultimi trenta chilometri potrebbero cambiare il finale della corsa grazie alle salite di Bieno e Ungiasca.

Una giornata che sulla carta può sorridere ancora agli attaccanti, anche se le squadre dei velocisti proveranno a tenere tutto chiuso fino al lungolago di Verbania.

Gli orari della 13ª tappa

* Partenza da Alessandria: ore 12.40

* Arrivo previsto nel pomeriggio a Verbania

Dove vedere il Giro in tv

La tappa sarà trasmessa in diretta:

* su Rai Sport e Rai 2

* su Eurosport

* in streaming su Discovery+

La Bahrain continua a controllare il Giro. Ma con Vingegaard a soli 33 secondi, basta un attacco per cambiare tutto.

Credito foto: pagine ufficiali Facebook del Giro d’Italia e della Carovana del Giro.