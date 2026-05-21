Tutto Pizza 2026 – Mixology e pizza pairing al centro dello stand Casolaro

Redazione

Portare la mixology direttamente al tavolo, trasformando il servizio di sala in modo evolutivo, anche in assenza di banco bar: questo è il focus di Casolaro Hotellerie a Tutto Pizza 2026, la fiera dedicata agli operatori del mondo pizza in programma alla Mostra d’Oltremare dal 25 al 27 maggio. In fiera, Casolaro (al pad 5; stand 505-512) pone al centro la formazione attraverso masterclass dedicate, con un approccio concreto e replicabile che integra pizza, cocktail pairing e tecniche di cucina avanzate, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo del cameriere come figura attiva nella preparazione e finalizzazione delle proposte beverage direttamente al tavolo del cliente, grazie all’utilizzo di attrezzature “smart” dedicate. Il format si chiama Pizz-ology Experience, dove l’arte bianca incontra la mixology, e va in scena ogni giorno durante la fiera con 3 masterclass differenti negli slot 12:00, 14:00, 16:00. Il progetto coinvolge una squadra di professionisti: i live pizza sono curati dal pizzaiolo Raffaele Boccia, affiancato dallo chef Danilo Angè che valorizza le proposte pizza con preparazioni al sifone ed alte tecniche di cucina. Il tutto è in armonia con un’accattivante proposta beverage, studiata, per ogni singola pizza, dal barman e docente Aibes Mirko Scorteccia. Al centro dell’esperienza, la pizza al padellino, interpretata con topping tradizionali e con taglio contemporaneo, impreziosite da spume, spugne, oli aromatizzati. Le proposte si sviluppano in un percorso di abbinamento strutturato tra pizza e cocktail.

Proposte pizza & cocktail in abbinamento:

Margheritris: padellino reso croccante, crema di pomodoro fermentato e affumicato in “ocoo”, spuma di fior di latte, crumble di basilico (tecnica della spugna di basilico resa croccante). In abbinamento La Regina: drink in stile Spritz con lime, sciroppo di basilico, liquore all’arancio e prosecco; servito in calice e decorato con crumble di basilico.

Scarulé: impasto semi-integrale al padellino, cremoso di scarola saltata, uvetta rigenerata in acqua, spuma di provola affumicata, crumble di olive nere (spugna di olive resa croccante), noci tostate, pasta di alici. In abbinamento Oliofizz: shakerato con gin, lime, zucchero, tonica e olio EVO; servito in high-ball con crumble di olive.

Fumè: base padellino bianco, spuma di provola affumicata, pepe nero macinato al momento, olio affumicato in sifone, basilico. In abbinamento Palummella: cocktail molto in voga, che ricorda “il Paloma”, con mezcal, passion fruit, lime e soda al pompelmo rosa; servito in highball con spicchio di pompelmo oppure servito con l’originale bicchiere Anima Napoletana con la maschera di Pulcinella.

Napoletana: base padellino semi-integrale, pomodoro arrosto e affumicato, crumble di olive nere, pasta di alici, spuma di aglio, origano fresco in uscita. In abbinamento Tu Mi Piaci: shakerato con mezcal, lime, limoncello, pompelmo rosa e tonica; servito in highball.

Sacher Napoletana: padellino extradark, confettura di pellecchiella napoletana, spuma di cioccolato fondente. In abbinamento Rinfresco: servito in coppetta Nick & Nora, con ratafià Fabbri congelato, lime e prosecco.

Ricotta e Pera: base padellino con pasta di nocciole, spuma di ricotta mantecata, confettura di pera, zucchero a velo. In abbinamento Anema e Core: servito in calice da liquore; caffè emulsionato con liquore al cacao e grappa.

Così Casolaro presenta l’ultima novità: la box mixology sviluppata da The Bars, che integra tutte le attrezzature necessarie per la preparazione di cocktail al tavolo. Si tratta di soluzioni pratiche e scalabili per la mixology di sala, progettate anche per pizzerie prive di banco bar. Le masterclass si inseriscono in un progetto più ampio: un ricettario completo con spiegazioni tecniche dettagliate di tutte le preparazioni e degli abbinamenti presentati in fiera, accessibile tramite QR code su gadget dedicati distribuiti in fiera, mentre le spume e le spugne sono realizzate con sifoni ISI distribuiti in Italia da Trabo (Milano).

Così commenta Maria Vittoria Casolaro, responsabile divisione eventi: “Abbiamo pensato a un progetto concreto e facilmente replicabile per il mondo Ho.Re.Ca., che rappresenta anche un’opportunità per valorizzare l’esperienza al tavolo attraverso un’integrazione efficace tra cucina e beverage. La box mixology è uno strumento pratico, utile sia per i professionisti sia per chi si avvicina per la prima volta a questo settore e consente di ampliare i servizi nei locali e nelle pizzerie non attrezzate con bar”

Nel suo stand Casolaro propone molto altro, esprimendo al meglio il suo core business: il più vasto assortimento specializzato per la tavola, piatti, complementi originali da servizio, e tutto il necessario per fornire una cucina professionale, dalle posate ai macchinari per le diverse preparazioni, con offerte particolarmente vantaggiose valide solo in fiera. Inoltre è possibile progettare dal vivo la decorazione dei piatti in porcellana a quattro mani con il team grafico di Casolaro. Grazie a una postazione dedicata, l’azienda è in grado di digitalizzare le idee del cliente e adattarle tecnicamente alle forme del piatto scelto, trasformandole in decori personalizzati pronti per la realizzazione.