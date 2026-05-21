Sentiero degli Dei, escursionista ferita soccorsa dal CNSAS e dall’elisoccorso del 118

Momenti di apprensione oggi sul Sentiero degli Dei, dove una turista di 37 anni di origini turche è rimasta ferita durante un’escursione ed è stata soccorsa dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

L’intervento è scattato su richiesta della Centrale Operativa 118 di Castellammare di Stabia. Secondo quanto riferito, la donna stava percorrendo il celebre sentiero insieme al marito e al figlio quando, nei pressi della mattonella 8B, sarebbe inciampata procurandosi un trauma all’arto inferiore sinistro.

Vista la zona particolarmente impervia, è stato attivato anche l’elisoccorso del 118 di Salerno. Sul posto sono stati verricellati l’elisoccorritore del CNSAS e l’équipe sanitaria che hanno raggiunto l’escursionista per prestarle le prime cure.

Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata recuperata a bordo dell’elicottero e trasferita all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per gli accertamenti e le cure del caso.

Nel frattempo la squadra terrestre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha collaborato alle operazioni di soccorso accompagnando in sicurezza lungo il sentiero il marito e il figlio della turista.

L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità grazie al tempestivo coordinamento tra CNSAS ed elisoccorso 118.