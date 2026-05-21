Mariglianella al voto: due candidati per la carica di sindaco

di Antonio Castaldo

Per le Elezioni Amministrative del 2026 anche a Mariglianella, Comune della Città Metropolitana di Napoli, domenica 24 maggio 2026 dalle ore 7.00 alle 23.00 e lunedì 25 maggio dalle ore 7.00 alle 15.00 gli aventi diritto al voto si recheranno alle urne per eleggere il Sindaco e 12 Consiglieri Comunali.

In lizza vi sono due candidati alla carica di Sindaco di Mariglianella: il sindaco uscente Arcangelo Russo, che punta alla riconferma sostenuto dalla lista civica “Liberi di Volare”, e Pina Principato, già Consigliera Comunale di opposizione, sostenuta dalla lista civica “Mariglianella sul serio”.

Con “Liberi di Volare” sono candidati al Consiglio Comunale: Ottaiano Pasqualina Anna (detta Lina), Rescigno Valentina, De Vero Teresa (detta Resi), Principato Giuseppina (detta Giusy), Fusco Antonella, Porcaro Felice, Ruggiero Rocco, Corbisiero Giovanni, Tramontano Giancarlo, Esposito Tommaso, Menichini Orsino (detto Orsino) e De Falco Domenico.

Con “Mariglianella sul serio” sono invece candidati al Consiglio Comunale: Caccavale Caterina (detta Katia), Capasso Vittoria, Viscovo Luca (detto Stringile), Romano Alba (detta Alba), Santangelo Franca, Monda Vincenzo, Notaro Majla Veronica, Napolitano Sara, Rossi Mario, Romano Claudia (detta Claudia), Del Giacco Barbara e Coppola Felice.

Il sindaco uscente e ricandidato Arcangelo Russo, dalla sua pagina Facebook, ha espresso così il proprio saluto di fine mandato, manifestando la volontà di proseguire il lavoro amministrativo attraverso un nuovo mandato elettorale:

«Qualche giorno fa si è riunito per l’ultima volta il Consiglio Comunale del mio primo mandato. Ho voluto portare nella nostra aula consiliare prima di tutto la gratitudine. Verso i dipendenti comunali, che ogni giorno hanno tenuto in piedi la macchina amministrativa con professionalità e senso del dovere, spesso lontano da qualsiasi riflettore. Verso i consiglieri, che hanno condiviso con lealtà le responsabilità e le scelte difficili. E verso i cittadini e le cittadine di Mariglianella, che non hanno mai fatto mancare la loro fiducia. Questo mandato non è stato privo di ostacoli. Ma è nei momenti complessi che si capisce il valore del lavoro di squadra e il peso della responsabilità verso una comunità. Oggi so con certezza una cosa: quello che abbiamo costruito non appartiene a nessuno in particolare. Appartiene a Mariglianella. E io non ho ancora finito di lavorare per questa comunità: abbiamo fatto tanto, possiamo ancora fare moltissimo».

La candidata a sindaca Pina Principato, sempre attraverso la propria pagina Facebook, ha diffuso il seguente messaggio ai cittadini:

«Cari concittadini di Mariglianella, mi rivolgo a voi con la consapevolezza e il senso di appartenenza di chi condivide profondamente la vita della nostra comunità. Molti mi hanno seguita in questi anni come Consigliera Comunale, un ruolo che ho vissuto con passione, ascolto e coerenza. La mia storia la conoscete: è fatta di famiglia, lavoro e sacrifici. Gli anni trascorsi in Consiglio Comunale tra le fila della minoranza sono stati per me molto più di un ruolo istituzionale: ho studiato, ho osservato e ho cercato di essere la vostra voce, anche quando era difficile farsi ascoltare, comprendendo quanto ogni singola scelta amministrativa incida sulla vita di tutti noi.

Oggi, in un momento in cui sembra che nessuno voglia più scommettere sul nostro futuro, io non mi tiro indietro. Lo devo al mio percorso e lo devo a voi, che meritate una nuova prospettiva. È con questa convinzione, e con la semplicità di chi si sente una di voi, che sento la responsabilità di compiere un passo importante: candidarmi a Sindaco, mettendo a disposizione della comunità anche la mia professione di Tecnico Ambientale, con una consapevolezza maturata sul campo e una visione concreta per il nostro futuro.

Il mio impegno non nasce “contro” qualcuno, ma dall’appartenenza a questo paese e dal desiderio di dare voce alle potenzialità ancora inespresse della nostra Mariglianella. È una scelta che nasce dall’amore per il mio paese e dalla volontà concreta di migliorarlo. Ogni giorno vediamo problemi che meritano risposte serie: servizi da rafforzare, opportunità da creare e spazi da valorizzare.

Dietro questa scelta ci sono gli occhi di mia figlia e il sostegno di mio marito: la mia famiglia è la ragione profonda per cui desidero una Mariglianella diversa. Scendo in campo con grande determinazione e il sostegno di una squadra competente, compatta e solida. Nasce oggi la lista “Mariglianella sul serio”. Vogliamo essere il ponte tra le istituzioni e chi oggi si sente escluso. Non faremo promesse irraggiungibili: offriremo competenza e la volontà di rimboccarci le maniche. Costruiamo insieme il domani che meritiamo. Mariglianella non può più aspettare. Noi ci siamo, sul serio!».