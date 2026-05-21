Lotto, Superenalotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti dell’estrazione del 21 maggio 2026

Nuova estrazione per Lotto, Superenalotto e 10eLotto con tanti appassionati ancora in attesa del colpo grosso. Nessun “6” centrato al Superenalotto, mentre il jackpot continua a salire raggiungendo quota 168 milioni di euro per il prossimo concorso.
Di seguito tutte le combinazioni vincenti, le quote ufficiali e i numeri ritardatari aggiornati.
I numeri vincenti del Lotto del 21 maggio 2026
* Bari: 88 – 65 – 11 – 87 – 59
* Cagliari: 5 – 64 – 45 – 80 – 74
* Firenze: 37 – 56 – 25 – 19 – 36
* Genova: 29 – 31 – 90 – 15 – 17
* Milano: 73 – 61 – 45 – 85 – 48
* Napoli: 21 – 85 – 29 – 48 – 77
* Palermo: 40 – 2 – 66 – 87 – 51
* Roma: 23 – 68 – 57 – 60 – 26
* Torino: 44 – 4 – 76 – 5 – 57
* Venezia: 79 – 86 – 19 – 29 – 40
* Nazionale: 33 – 54 – 75 – 39 – 63
La serie fortunata del 10eLotto del 21 maggio
Ecco i 20 numeri vincenti dell’ultima estrazione:
* 2 – 4 – 5 – 21 – 23 – 29 – 31 – 37 – 40 – 44 – 56 – 61 – 64 – 65 – 68 – 73 – 79 – 85 – 86 – 88
Numero oro: 88
Doppio oro: 88 – 65
Extra: 11 – 15 – 19 – 25 – 45 – 48 – 57 – 59 – 60 – 66 – 74 – 76 – 80 – 87 – 90
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e Superstar
Sono stati estratti i sei numeri del Superenalotto del 21 maggio 2026:
* La combinazione vincente è: 1 – 38 – 57 – 58 – 64 – 81
* Il numero Jolly è: 28
* Il numero Superstar è: 50
Il Jackpot del Superenalotto del 21-05-2026 è di 167.400.000 euro.
Il Jackpot del prossimo concorso del 22-05-2026 sale invece a 168.000.000 euro.
Le quote del Superenalotto e Superstar
SUPERENALOTTO
* Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
* Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 590.411,80
* Punti 5: 4 totalizzano Euro: 47.687,11
* Punti 4: 392 totalizzano Euro: 496,00
* Punti 3: 16.960 totalizzano Euro: 34,49
* Punti 2: 301.436 totalizzano Euro: 6,02
SUPERSTAR
* Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
* Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
* Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
* Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 49.600,00
* Punti 3SS: 116 totalizzano Euro: 3.449,00
* Punti 2SS: 1.476 totalizzano Euro: 100,00
* Punti 1SS: 10.007 totalizzano Euro: 10,00
* Punti 0SS: 24.077 totalizzano Euro: 5,00
* Vincite Seconda Chance 50 Euro: 111 totalizzano Euro: 5.550,00
* Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.724 totalizzano Euro: 50.172,00
* Vincite WinBox 1: 2.304 totalizzano Euro: 57.600,00
* Vincite WinBox 2: 264.889 totalizzano Euro: 536.932,00
* Totale vincite Seconda Chance: 16.835
* Totale vincite WinBox: 267.193
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 22 maggio 2026 continuano a far parlare i numeri ritardatari, soprattutto sulla ruota di Napoli.
I numeri ritardatari in assoluto:
* Napoli 40 (manca da 111 estrazioni)
* Cagliari 41 (manca da 104 estrazioni)
* Bari 67 (manca da 99 estrazioni)
* Napoli 1 (manca da 90 estrazioni)
* Torino 65 (manca da 89 estrazioni)
* Roma 17 (manca da 89 estrazioni)
* Torino 49 (manca da 88 estrazioni)
* Bari 66 (manca da 87 estrazioni)
* Genova 66 (manca da 86 estrazioni)
* Torino 88 (manca da 84 estrazioni)
I ritardatari ruota per ruota
* Bari 67 (manca da 99 estrazioni) – 66 (da 87) – 10 (da 78)
* Cagliari 41 (manca da 104 estrazioni) – 63 (da 70) – 12 (da 62)
* Firenze 78 (manca da 75 estrazioni) – 28 (da 74) – 3 (da 48)
* Genova 66 (manca da 86 estrazioni) – 6 (da 76) – 3 (da 60)
* Milano 77 (manca da 83 estrazioni) – 88 (da 67) – 15 (da 65)
* Napoli 40 (manca da 111 estrazioni) – 1 (da 90) – 81 (da 56)
* Palermo 90 (manca da 81 estrazioni) – 6 (da 70) – 30 (da 69)
* Roma 17 (manca da 89 estrazioni) – 21 (da 60) – 77 (da 54)
* Torino 65 (manca da 89 estrazioni) – 49 (da 88) – 88 (da 84)
* Venezia 30 (manca da 58 estrazioni) – 31 (da 57) – 63 e 39 (da 56)
* Nazionale 58 (manca da 59 estrazioni) – 57 (da 57) – 49 (da 56)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco infine i numeri più attesi per la prossima estrazione del Superenalotto:
* 70 (da 97) – 65 (da 70) – 75 (da 59) – 76 (da 52) – 71 (da 47) – 23 e 78 (da 44)