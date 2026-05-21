La Cucina Stellata brilla a Salerno: il 3 giugno alle ore 20:00 cena d’autore al Madison Pizza & Ristò per celebrare la nuova collaborazione tra lo Chef Stellato Paolo Gramaglia e Vincenzo Rea.

Redazione

Mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 20:00, la città di Salerno potrà vivere una delle serate più prestigiose della sua stagione gastronomica: una cena-evento che saprà segnare il debutto ufficiale di una collaborazione davvero importante. La sede salernitana del Madison Pizza & Ristò di Vincenzo Rea (Via Remo Tagliaferri, 10) aprirà infatti le porte allo Chef Stellato Paolo Gramaglia– patron del ristorante President di Pompei e firma di caratura internazionale – per l’inaugurazione, con una preziosa cena d’autore, di un ambizioso progetto gastronomico.

L’evento del 3 giugno, dedicato alla stampa, porterà dunque a Salerno il prestigio e la Stella MICHELIN di Paolo Gramaglia, figura di spicco del fine-dining globale e ambasciatore della cucina campana nel mondo; e ad accoglierlo, dando il via ad una felice partnership, ci sarà proprio Vincenzo Rea, il patron del Madison Pizza & Ristò. Colui che ha saputo posizionare la struttura del Madison ai vertici della ristorazione locale e nelle guide di settore più rinomate come 50 Top Pizza, metterà quindi a disposizione dello chef stellato la sua impeccabile ospitalità, l’eleganza del locale e, soprattutto, le migliori materie prime del territorio. D’altronde, la presenza di Paolo Gramaglia al Madison Pizza & Ristò suggellerà un connubio d’eccellenza: un match nel quale l’estro del grande Maestro pompeiano potrà dialogare con la maestria e la solidità culinaria della struttura di Vincenzo Rea.

Un’intesa profonda, quella tra i due protagonisti, destinata a svilupparsi in una collaborazione strategica davvero di ampio respiro: lo Chef Stellato Paolo Gramaglia assumerà infatti il ruolo di Executive Chef del Madison Pizza & Ristò, curandone a 360° l’intera proposta gastronomica: dalla linea di cucina fino all’ideazione di speciali e inediti topping per le pizze. Il percorso della serata, previsto poi in tour anche nelle ulteriori sedi Madison, racconterà proprio questa sinergia attraverso un’esperienza culinaria che prenderà il via con un ricercato benvenuto composto da Macaron, Crostatina di impepata di cozze, Pomodorino di baccalà e una Frittatina di pasta con salsa di alici, il tutto proposto in abbinamento al Franciacorta brut Ugo Vezzoli. La scena passerà poi all’arte bianca, dove la maestria sui lievitati celebrerà i grandi classici e la sperimentazione con la Pizza “Marinami”, la intramontabile Pizza “Margherita” e il Padellino “Pre Summer” – farcito con carpaccio di black angus, stracciata di bufala, pomodorini rossi semidry, rucola e olio evo – serviti in abbinamento alla freschezza di una birra alla spina. Il cuore della cena vedrà protagonista la cucina dello chef con “Pasta a ……. Mare”, un mischiato di pasta mista in trafila di bronzo cotta in sette essenze di crostacei con anemoni marini e frutti di mare, esaltato dal vino bianco “Juprino” delle Cantine Scairato. A chiudere, invece, la serata d’autore sarà il dessert, che vedrà servita la Pizza fritta “Cassata Oplontis” in abbinamento al moscato “Berte Oltre Po Pavese”.

“Il successo della gastronomia è nella tradizione, basta solo saperla interpretare” ama ripetere lo chef stellato; ed è proprio questa visione avanguardista della tradizione che guiderà la serata del 3 giugno. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina d’autore e del fine-dining.