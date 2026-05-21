«Ad Avellino serve una politica che sappia ascoltare e costruire». L’appello al voto di Leonardo Festa al fianco di Nello Pizza

Il candidato al consiglio comunale nella lista del Partito Democratico invita non disertare le urne e chiude la sua “S-campagna” elettorale: «Un percorso che rispecchia il mio modo di essere e vivere»

Si chiude con un messaggio di partecipazione e fiducia la campagna elettorale di Leonardo Festa, candidato al consiglio comunale nella lista del Partito Democratico a sostegno di Nello Pizza sindaco.

Una campagna diversa, ribattezzata fin dall’inizio “S-campagna”, che ha scelto di non svolgersi attraverso i comizi tradizionali per rimettere al centro le persone, la condivisione delle proposte e il valore della socialità: running, beach volley, aperitivi e passeggiate in bici, sono state occasioni autentiche di incontro e confronto con tanti cittadini e cittadine di Avellino.

«Questa campagna elettorale è nata da un’idea semplice: non raccontarmi come chi ha la soluzione a tutto, ma partire dalla mia storia e dai miei valori, dal modo in cui vivo la comunità – dichiara Leonardo Festa – Per me socialità significa condivisione, sport, aggregazione. Per questo abbiamo scelto di incontrarci davanti a un caffè, durante un aperitivo, in bici o correndo insieme. Momenti veri, semplici, ma pieni di confronto e partecipazione. Abbiamo parlato di cultura, sostenibilità, inclusione, sport e spazi da vivere insieme. E lo abbiamo fatto nel modo più bello possibile: costruendo relazioni. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato e condiviso idee, tempo ed entusiasmo».

Leonardo Festa rivolge quindi un ultimo appello agli elettori in vista del voto del 24 e 25 maggio: «Avellino ha bisogno di energie sincere al servizio della comunità, di partecipazione e di una politica che sappia ascoltare e costruire. Per questo chiedo la fiducia dei cittadini per continuare questo percorso dentro il Consiglio comunale, e sostengo con convinzione Nello Pizza come sindaco della città».

L’invito al voto è quindi per Nello Pizza sindaco e per Leonardo Festa al Consiglio comunale nella lista del Partito Democratico.