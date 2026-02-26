“PESCATORE DI STELLE”: a Napoli l’incontro con PEPPE MILLANTA a cura di Kolibrì – La Feltrinelli, venerdì 27 febbraio

Il mare come orizzonte di mistero e meraviglia, soglia senza confini di sogni, desideri, speranze e culla di miti e leggende. Ma il mare, anche, come simbolo ancestrale di viaggi, avventure, scoperte, attese e possibili naufragi. Parla al cuore di adulti e bambini il bel libro illustrato di Peppe Millanta Il pescatore di stelle (Rizzoli, premio Laura Orvieto 2025), che con le tavole magicamente oniriche ed evocative di Lavinia Fagiuoli ha il sapore di una fiaba contemporanea, sul filo di una scrittura poetica sospesa tra realismo e immaginazione e capace di coniugare leggerezza e profondità.

Il libro verrà presentato a Napoli, in forma interattivamente dialogica, venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 16.30 presso la libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri, in un incontro che annuncerà anche il tema e i vincitori della nona edizione del progetto/premio annuale Il mondo salvato dai ragazzini 2026, curato dall’Associazione culturale Kolibrì con un percorso di Reading Literacy creativa incentrato, quest’anno, proprio sul tema del mare.

Peppe Millanta (nome d’arte per Giuseppe Di Cesare), classe 1985, è un poliedrico scrittore (pluritradotto e premiato, anche con il John Fante Opera Prima per il suo Vinpeel degli orizzonti, Neo 2028) e musicista abruzzese impegnato anche come drammaturgo, sceneggiatore per il cinema e la tv e attivista culturale: dal 2017 ha fondato la Scuola di scrittura e arti narrative Macondo-L’officina delle storie con sede a Pescara ed è direttore artistico, fra il resto, di un Festival letterario a Francavilla al Mare. A Napoli, dialogherà con Donatella Trotta, giornalista, autrice, formatrice e presidente di Kolibrì che anticiperà, in piena sintonia con Il pescatore di stelle, i momenti salienti della nuova edizione del Mondo salvato dai ragazzini. L’incontro è aperto a ragazze, ragazzi e adulti. Ingresso libero, fino a esaurimento posti.