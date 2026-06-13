Marzano di Nola, inaugurata la biblioteca comunale: la Guardia Agroforestale Italiana dona il suo testo alle istituzioni

MARZANO DI NOLA – Cultura, legalità e tutela dell’ambiente al centro dell’inaugurazione della nuova biblioteca comunale di Marzano di Nola, tenutasi nella giornata del 12 giugno alla presenza delle istituzioni locali, del mondo della scuola e delle associazioni del territorio.

All’evento, organizzato su invito del sindaco Franco Addeo, ha preso parte anche una delegazione della Guardia Agroforestale Italiana, che ha voluto sottolineare l’importanza della diffusione della cultura e dell’educazione civica attraverso un gesto simbolico ma significativo.

Nel corso della cerimonia, il responsabile locale della Guardia Agroforestale Italiana, Antonio Nappi, ha consegnato al primo cittadino Franco Addeo e alla dirigente scolastica Maria Siniscalchi una copia del libro ufficiale delle Guardie Agroforestali, opera realizzata dal dirigente Giovanni Maio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni, scuola e cittadini, promuovendo valori fondamentali quali il rispetto dell’ambiente, la tutela del patrimonio naturale e la cultura della legalità.

La donazione del volume rappresenta un contributo concreto alla crescita culturale della comunità e un’opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della salvaguardia ambientale e della cittadinanza attiva.

L’azione si inserisce nel percorso promosso dalla Guardia Agroforestale Italiana e sostenuto dal presidente nazionale Antonio D’Acunto, da sempre impegnato nella diffusione dell’educazione civica e ambientale tra i giovani, attraverso attività formative e iniziative di sensibilizzazione sul territorio.

L’inaugurazione della biblioteca comunale segna così non solo l’apertura di un nuovo spazio dedicato alla lettura e alla conoscenza, ma anche un momento di incontro tra istituzioni e associazioni impegnate nella costruzione di una comunità sempre più consapevole, responsabile e attenta ai valori della cultura e della sostenibilità.