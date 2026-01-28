Sperone, il gruppo consiliare “Uniti per Sperone” esprime cordoglio per la scomparsa della suocera di Franco Verrano

SPERONE – Il gruppo consiliare Uniti per Sperone si stringe con sincero affetto attorno all’amico Franco Verrano, colpito dal grave lutto per la scomparsa della cara suocera.
In una nota, i consiglieri esprimono profondo cordoglio e vicinanza a Franco Verrano e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, condividendo il peso di una perdita che lascia un vuoto profondo.
Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze e un pensiero di conforto, nella speranza che l’affetto e la solidarietà della comunità possano essere di sostegno in un momento così difficile.