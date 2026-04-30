Montecorvino Rovella, paura per un’anziana scomparsa: ritrovata sana e salva

MONTECORVINO ROVELLA (SA) – Attimi di apprensione nel pomeriggio per la scomparsa di un’anziana, poi fortunatamente rientrata senza conseguenze.

L’allarme è scattato quando una donna di 83 anni, uscita insieme al figlio per cercare asparagi, si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. Non riuscendo più a ritrovarla, il figlio ha immediatamente allertato il 118, facendo partire la macchina dei soccorsi.

La segnalazione è stata quindi inoltrata al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, attraverso la centrale operativa di Cassano Irpino. Una squadra di tecnici si è subito attivata per raggiungere la zona e avviare le ricerche.

Fortunatamente, prima che le operazioni entrassero nel vivo, la donna è stata ritrovata dai vigili urbani all’interno della propria abitazione, facendo rientrare l’emergenza.

Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della locale stazione e i militari del SAGF, pronti a intervenire.

Una vicenda che si è conclusa con un sospiro di sollievo, grazie alla rapidità dell’allerta e al coordinamento delle forze in campo.