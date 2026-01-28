NAPOLI. Via Galileo Ferraris: sorpreso a rubare. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato e danneggiamento.

Nello specifico, gli agenti della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Torre Annunziata, nel transitare in via Galileo Ferraris, hanno notato un gruppo di persone che stavano tentando di bloccare il 38enne, indicandolo quale autore di un furto su un’auto.

I poliziotti, unitamente agli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di uno stereo e di arnesi atti allo scasso, occultati all’interno di uno zainetto; inoltre, gli operatori hanno accertato che, poco prima, il predetto aveva danneggiato un’auto in sosta asportandone lo stereo.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.