Monteforte Irpino, capretta abbandonata con le zampe legate: denunciati due giovani

MONTEFORTE IRPINO – Un gesto crudele, scoperto grazie alle immagini di videosorveglianza, ha portato alla denuncia di due persone per maltrattamento di animali.

I Carabinieri Forestali di Forino, in collaborazione con i militari della territoriale e con il personale veterinario dell’ASL di Avellino, hanno identificato e segnalato all’Autorità giudiziaria due giovani, di 37 e 27 anni, entrambi residenti in Irpinia.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione che ha condotto i militari in un’area commerciale di Monteforte Irpino. Qui, attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile ricostruire quanto accaduto: i due avrebbero scaricato da un’auto una capretta con gli arti legati, lasciandola nel parcheggio di un supermercato.

Sul posto è intervenuto anche il servizio veterinario dell’ASL, che ha accertato le condizioni di sofferenza dell’animale. I militari hanno quindi provveduto a liberare la capretta e ad affidarla alle cure dei veterinari.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di controllo messe in campo dall’Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio e del benessere animale, con un’attenzione particolare al contrasto dei reati legati ai maltrattamenti.

Un intervento che ha permesso di salvare l’animale e di individuare i responsabili di un gesto che ha suscitato indignazione.