Piazzolla di Nola, voragine davanti alla scuola media Mameli (foto)

Attimi di apprensione questa mattina a Piazzolla di Nola, dove una voragine si è aperta improvvisamente davanti all’ingresso della scuola media “Goffredo Mameli”. Un cedimento inatteso che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma che fortunatamente non ha provocato feriti.

Decisiva è stata la segnalazione immediata dell’anomalia e il tempestivo intervento delle autorità competenti, che hanno provveduto a delimitare l’area e ad avviare subito le operazioni di messa in sicurezza. L’accesso e l’uscita dell’edificio scolastico sono risultati momentaneamente impraticabili, ma la gestione dell’emergenza è stata rapida e coordinata.

Nel giro di poco tempo la zona è stata transennata e resa inaccessibile, evitando qualsiasi rischio per studenti, personale scolastico e genitori. Contestualmente sono partite le verifiche tecniche per accertare le cause del cedimento e pianificare gli interventi di riparazione necessari.

Resta lo spavento per quanto accaduto, ma anche il sollievo per un episodio che si è concluso senza conseguenze per le persone, mentre si lavora per consentire il pieno e rapido ritorno alla normalità.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza delle infrastrutture, soprattutto in prossimità di luoghi sensibili come le scuole, dove la prevenzione resta l’unico vero argine contro il rischio.