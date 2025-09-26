Nasce il nuovo Chanel Shop Online: tutto prende forma!

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: giovedì 2 ottobre aprirà le porte virtuali il nuovo Chanel Shop Online, un progetto che finalmente diventa realtà.

Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dello stile senza tempo di Chanel: borse iconiche, capi esclusivi e accessori eleganti saranno a portata di click, pronti per arricchire il guardaroba di chi non rinuncia mai all’eleganza.

L’apertura sarà celebrata con la prima diretta live, durante la quale verranno presentati i pezzi più attesi della collezione e le novità della stagione. Un appuntamento speciale che permetterà di vivere da vicino l’esperienza unica di uno shopping raffinato e sempre aggiornato.

Vuoi essere tra i primi a scoprire in anteprima i nuovi arrivi? Basta inviare un messaggio: sarai aggiunto/a alla nostra community esclusiva su WhatsApp, dove riceverai aggiornamenti immediati e privilegiati su tutte le novità.

Noi siamo pronti e carichi per questa nuova avventura. E tu, sei pronto a vivere lo shopping Chanel come non l’hai mai fatto prima?

Appuntamento giovedì 2 ottobre sulla pagina Tik-Tok, non mancare!