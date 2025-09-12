Avella, intervento dei Vigili del Fuoco in via Buongiovanni per un nido di api assalito dai calabroni

Paura nel pomeriggio di oggi ad Avella, dove si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco in via Buongiovanni a causa della presenza di un grosso nido di api.

L’alveare, secondo quanto si apprende, era stato preso di mira da calabroni, con il rischio di rendere la situazione pericolosa per i residenti e per chi transitava nella zona. Per consentire le operazioni di bonifica in sicurezza, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea al traffico della strada.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto con una squadra specializzata, hanno provveduto alla rimozione e alla messa in sicurezza del nido, riportando la situazione alla normalità. Nessuna persona è rimasta ferita.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i cittadini, ma grazie al pronto intervento delle forze di soccorso non si sono registrati disagi maggiori.

