Sedici voci per sognare: all’I.C.S. Mons.P.Guerriero di Avella nasce il Coro d’Istituto per l’opera “Al lupo al lupo”

Si sono concluse ieri, 31 ottobre 2025, nella Sala Palatucci della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C.S. Mons.P.Guerriero di Avella, le audizioni per individuare le voci destinate all’esecuzione dell’Opera “Al lupo al lupo” su testi e musica del M° Gaetano Panariello. L’attività si inserisce nell’ambito del Protocollo d’Intesa che l’Istituto scolastico avellano ha stretto con il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, storico e prestigioso Ente di Alta Formazione Artistica e Musicale. Per 16 bambini, selezionati su circa 50 candidati tra le classi quarte, quinte della Scuola Primaria e tra le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado, si avvia ora un percorso che condurrà alla creazione del Coro d’Istituto che sarà protagonista della realizzazione dell’opera, con due esibizioni aperte al pubblico: il 22 dicembre 2025, nella Sala Scarlatti di Napoli, con l’ensemble strumentale del Conservatorio e nella primavera 2026, in un Sito archeologico nel Comune di Avella.

Le audizioni si sono svolte alla presenza di una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, Prof. Andrea Amoroso, composta da esperti interni ed esterni, tra cui il M° Carlo Mormile, docente della cattedra di Canto Corale, Direzione e Composizione per coro e attuale Vicedirettore del prestigioso Conservatorio. Gli alunni che hanno svolto le audizioni hanno preparato 1 brano a scelta (italiano o straniero) ed hanno sostenuto esercizi di ritmica, di intonazione e vocalizzi. Gli alunni selezionati frequenteranno un corso extrascolastico di canto ed esercitazione corale, inoltre saranno impegnati nelle prove Antegenerale e Generale che si svolgeranno in Conservatorio prima dell’esibizione del 22 dicembre, aperta al pubblico ed inserita nella programmazione dei concerti dell’Ente di Alta formazione.

Si avvia, dunque, per i 16 alunni un’occasione unica e preziosa per crescere attraverso la musica, vivere esperienze artistiche di alto livello e dare voce al proprio talento. L’I.C.S Mons.P.Guerriero di Avella, guidato dal D.S. Prof. Andrea Amoroso, dall’avvio dell’anno scolastico ed in prosecuzione del precedente, annovera tra le cose già fatte o avviate, importantissime iniziative, ponendosi al centro di un processo di innovazione didattica, di elaborazione di percorsi inclusivi e di valorizzazione dei talenti, facilitando il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. A partire dagli anni dell’infanzia, la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva. Le attività educative scolastiche ed extrascolastiche offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai quattordici anni.

Infatti, nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. Tutte le iniziative includono la collaborazione tra i docenti, per allineare programmi e metodi, coinvolgono direttamente gli alunni e i genitori e sono volte a evidenziare e ad accrescere il valore del territorio, attraverso la promozione delle sue risorse uniche, culturali, storiche e ambientali.