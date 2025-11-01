Raffaele Cipriano eletto nuovo segretario provincia di Avellino

Su indicazione del coordinatore regionale Pasquale Giuditta, alla presenza dell’on. Clemente Mastella, e’ stato ufficializzato il nuovo segretario della provincia di Avellino: si tratta di Raffaele Cipriano, 56enne nato ad Avellino e residente a Rocca San Felice.

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Salerno, è impiegato come Quadro in Poste Italiane s.p.a., nella cui organizzazione si occupa della Gestione Operativa degli Uffici Postali.

Cipriano è politicamente impegnato dal 1994, quando ha costituito una delle prime sezioni cittadine della transizione da Democrazia Cristiana a Partito Popolare. Per i quattro anni successivi è stato eletto Consigliere

Comunale di Rocca San Felice e Consigliere della Comunità Montana Alta Irpina di Calitri, dove ha ricoperto, per circa 1 anno, anche la carica di Assessore al Bilancio.

“Ridare voce alla tradizione politica e sociale dei moderati. Rivendicare il ruolo anche delle aree interne nello sviluppo economico della Regione Campania” ha dichiarato il segretario Raffaele Cipriano