A Sirignano un seminario divulgativo per esplorare il legame tra mente e biologia. Intervista al dott. Biagio Prevete

“Oltre – Le credenze e le convinzioni”, incontro promosso dall’Istituto di Scienze Umane con il patrocinio del Comune

Sirignano (Avellino) – Si terrà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 16:00 presso Palazzo Caravita, in Piazza Principessa Rosa, il seminario divulgativo dal titolo “Oltre – Le credenze e le convinzioni”, organizzato dall’Istituto di Scienze Umane (I.S.U.) con il patrocinio gratuito del Comune di Sirignano.

L’incontro propone un viaggio alla scoperta del sorprendente legame tra le nostre convinzioni interiori e le nostre cellule, attraverso una prospettiva che unisce scienze umane, psicologia e biologia.

Tra i temi affrontati: epigenetica, biologia delle credenze, psicobiologia, legge di attrazione, il tempo biologico e psicologico, fino a riflessioni su vita e morte.

Relatori dell’incontro saranno Biagio Prevete, dottore in psicologia, counselor, formatore ed esperto di psicologia sociale e psicoanalitica, e Emiliano Toso, biologo cellulare e musicista a 432Hz e Thomas Torelli, regista, autore, produttore e documentarista di alto spessore.

Il dott. Biagio Prevete, da anni impegnato nella formazione e nella ricerca nell’ambito delle scienze umane, ha recentemente aperto – all’inizio di ottobre 2025 – una nuova sede professionale a Sirignano, dove svolge attività di consulenza psicologica e formativa. L’apertura dello studio rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio, offrendo percorsi di crescita personale, comunicazione efficace e sostegno psicologico.

L’iniziativa del 13 dicembre si inserisce in questa visione di divulgazione e connessione tra scienza e consapevolezza personale, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento e confronto sui più recenti studi riguardanti l’interazione tra mente, corpo e convinzioni personali.



