Sant’Anastasia e Somma Vesuviana, controlli straordinari: tre persone ai domiciliari

Controlli straordinari dei carabinieri nei comuni di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana. Durante il servizio, I militari della compagnia di castello di Cisterna hanno eseguito tre misure restrittive. Per un 74enne un anno e due mesi di detenzione domiciliare per una condanna definitiva per detenzione illegale di armi e ricettazione. Un 45enne, invece, dovrà scontare 2 anni e 3 mesi di detenzione domiciliare per una condanna definitiva per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il terzo provvedimento ha riguardato l’aggravamento di una precedente misura cautelare, con conseguente restrizione, nei confronti di una 40enne già sottoposta ai domiciliari.

Parallelamente all’esecuzione dei provvedimenti, i Carabinieri hanno effettuato un’ampia attività di controllo su strada: sono state identificate 56 persone e ispezionati 53 veicoli. 50 le violazioni contestate, per sanzioni complessive di oltre 11mila euro. 4 i veicoli sequestrati.